Hoffenheim - Molde maçı ne zaman saat kaçta? Hoffenheim - Molde hangi kanalda? Hoffenheim - Molde maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'inde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Hoffenheim - Molde maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Hoffenheim - Molde maçı hangi kanalda? Hoffenheim - Molde maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Hoffenheim - Molde maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol büyük önem taşıyan maçta Hoffenheim - Molde maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Hoffenheim - Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Hoffenheim - Molde maçı hangi kanalda, hakemi kim? Hoffenheim - Molde maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

HOFFENHEİM - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hoffenheim - Molde, UEFA Avrupa Ligi maçı 25 02 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.55

HOFFENHEİM - MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hoffenheim - Molde maçı Bein Sports bein connect kanalından yayınlanacak.

HOFFENHEİM - MOLDE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hoffenheim - Molde maçını izlemek için Bein Sports kullanıcısı olmalısınız.