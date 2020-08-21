Hoffenheim'ın Türk Modric'i: "Semih Şahin" Oyun tarzıyla Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modric'e benzetilen Semih Şahin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile hazırlık kampında gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Oyun tarzıyla Real Madrid'in yıldız oyuncusu Luka Modric'e benzetilen Semih Şahin, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim ile hazırlık kampında gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

Almanya'nın köklü kulüplerinden SV Waldhof Mannheim'de, 2011-2018 yılları arasında U12 takımından U19'a kadar her yaş kategorisinde kaptan olarak top koşturan Semih Şahin, 2018-2019 sezonunda Astoria Walldorf'a transfer oldu. Astoria Walldorf II'de 19 maçta 9 gol, 2 asiste imza atan Şahin, A takım ile ise 31 karşılaşmada 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Sene başında Almanya ve İtalya'dan birçok teklif alan Semih Şahin, tercihini TSG Hoffenheim'den yana kullandı.

Orta sahada 8 numara pozisyonunda oynayan başarılı futbolcu, çok koşan, iyi pasörlük yapan ve standartları iyi kullanan bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Semih, ayrıca oyun tarzıyla da Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'e benzetiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA