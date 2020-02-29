Hoffenheim-Bayern Münih maçında futbolculardan hakaret içeren pankart açan taraftara protesto

29.02.2020 20:48 | Son Güncelleme: 29.02.2020 20:48

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan Hoffenheim-Bayern Münih maçında iki takımın oyuncuları, karşılaşma sırasında Hoffenheim Kulübü Başkanı Dietmar Hopp'a karşı hakaret için pankart açan taraftarları protesto etti.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında PreZero Arena'da Hoffenheim'a konuk oldu.

Bavyera ekibi, 2. dakikada Serge Gnabry, 7. dakikada Joshua Kimmich, 15. dakikada Joshua Zirkzee ve 33. dakikada Philippe Coutinho'nun golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bayern Münih, 47. dakikada Coutinho ve 62. dakikada Leon Goretzka ile iki gol daha bularak durumu 6-0 yaptı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Bayern Münih taraftarlarının bulunduğu bölümde Hoffenheim Kulübü Başkanı Hopp'a yönelik hakaret içeren pankart açılması sebebiyle maçın hakemi Christian Dingert, müsabakayı durdurdu.



İki dakika sonra karşılaşmayı kaldığı yerden başlatan Dingert, 77. dakikada bir kez daha Hopp'a yönelik hakaret içeren pankart açılması sonucu yeniden maçı durdurdu.

Bayern Münih Kulübü yöneticileri ve bazı futbolcular, taraftarlarının bulunduğu tribüne giderek uyarılarda bulunurken, Dingert iki takım oyuncularını soyunma odasına gönderdi.

Yaklaşık 10 dakika sonra sahaya dönen iki takım futbolcuları mücadeleyi bırakıp pankartı açan taraftarları protesto etmek amacıyla birbirleriyle paslaşarak zamanı doldurdu.

Bu sırada Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, rakip kulübün başkanı Dietmar Hopp ile saha kenarından oyuncuları birlikte alkışladı.



Müsabakada 90 dakika dolduktan sonra karşılaşmanın hakemi Dingert bitiş düdüğünü çaldı ve Bayern Münih sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından iki takım oyuncuları ve yöneticiler, tribünde kalan seyircilere alkış tuttu.

Bayern Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 52'ye çıkararak liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 34 puanla 8. sırada yer aldı.

Borussia Dortmund, sahasında Freiburg'u tek golle yendi



Şampiyonluk adaylarından Borussia Dortmund, sahasında Freiburg'u 1-0 mağlup etti.



Sarı-siyahlıların golünü 15. dakikada Jadon Sancho kaydetti.



Borussia Dortmund, bu sonuçla puanını 48'e çıkardı. Freiburg ise 33 puanla 9. sırada kaldı.

Günün diğer karşılaşmalarında Mainz 05 sahasında Paderborn'u 2-0, Borussia Mönchengladbach deplasmanda Augsburg'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA