Hoff Co Firması Genel Müdürü Aliyeva Gülnur üniversitemizi ziyaret etti

T. C. İstanbul Gedik Üniversitesi » Hoff Co Firması Genel Müdürü Aliyeva Gülnur üniversitemizi ziyaret etti Azerbaycan konuşlu Hoff Co Firması Genel Müdürü Aliyeva Gülnur Başkanlığında 23 kişilik ekip "Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programları" hakkında bilgi almak ve görüşmek...

T. C. İstanbul Gedik Üniversitesi » Hoff Co Firması Genel Müdürü Aliyeva Gülnur üniversitemizi ziyaret etti

Azerbaycan konuşlu Hoff Co Firması Genel Müdürü Aliyeva Gülnur Başkanlığında 23 kişilik ekip "Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programları" hakkında bilgi almak ve görüşmek üzere Üniversitemizi ve Rektörümüzü ziyaret etti.

Kartal Kampüsümüzde gerçekleşen toplantıda Rektörümüz Sn Aliyeva Gülnur'a plaket takdim etti.

Prof. Dr. Süha Atatüre - Aliyeva Gülnur - Prof. Dr. Nihat Akkuş

Kaynak: Habermetre