Hocaya Vefa Ziyareti

Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, 1997-2001 arasında hocalığını yapan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesinin güreş hocası Doç. Dr. Musammat Başaran'ı ziyaret etti.



Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, hocası Başaran'ı, Şehzadeler ilçesi Sancaklı Bozköy Mahallesi'ndeki yayla evinde ziyaret etti.



Sürpriz ziyaret duygu yüklü anların yaşanmasına neden oldu.





Kırkpınar eski başpehlivanı Erdem Özyiğit'i de ziyaret eden Öztürk, daha sonra Sancaklıbozköy ilk ve ortaokuluna giderek, okula spor malzemesi desteğinde bulundu.