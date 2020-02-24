Hocalı Soykırımı'nın 28. yılında şairler, akademisyenler ve sanatçılar Hocalı için şiir okudu

24.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:24

Hocalı Soykırımı'nın 28. yılında 20 ülkeden şair, akademisyen ve sanatçılar Hocalı için şiir okudu.

İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla tanınan gazeteci Dr. Seyfullah Türksoy'un koordinatörlüğünde gerçekleşen "Hocalı'nın Feryadı" adlı proje, Türkiye'den Azerbaycan'a, Kazakistan'dan Kırgızistan'a, Türkmeneli'nden Doğu Türkistan'a, Gürcistan/ Borçalı'dan Kosova'ya kadar çok sayıda ülkeden önemli ismi bir araya getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen proje, Hocalı'da gerçekleşen soykırımı pek çok şairin şiirleriyle dile getiriyor. 25-26 Şubat 1992'de Rusya destekli Ermeni çeteler tarafından gerçekleştirilen soykırımda çoğu kadın, yaşlı ve çocuk 613 masum Azerbaycan Türkü hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmış, kaybolmuş ve 1275'i de esir düşmüştü.

Proje Koordinatörü, İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Seyfullah Türksoy, asrın vahşeti olarak nitelenen soykırıma dikkati çekmek için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu sosyal sorumluluk ve kültür projemizde yer alan tüm gönül dostlarımıza, destek veren medya kurumlarına ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA