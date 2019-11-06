06.11.2019 22:11 | Son Güncelleme: 06.11.2019 22:13

Hocalı'nın "Nene Hatunu" Türk hekimlerini tercih etti

Hocalı'nın Nene Hatunu Mesimzade: "Atatürk'ün dediği gibi kendimi Türk hekimlerine emanet ettim"

İZMİR - Hocalı'daki katliam haberini alır almaz 500 askeriyle Bakü'den geçerek Azeri topraklarını savunan ve kahramanlığı nedeniyle 'Nene Hatun'a benzetilen, gözüne aldığı şarapnel yarası ile "Gazi" unvanı alan eski Albay ve Türk Birliği Partisi Dış Ülkelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahire Mesimzade İzmir'de sağlığına kavuştu.

Eski Albay ve Türk Birliği Partisi Dış Ülkelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahire Mesimzade, görme yetisinin giderek azaldığını fark etti. Hocalı katliamında vatanı savunurken gözüne aldığı yaradan dolayı endişe eden Mesimzade, araştırma yaparak Türkiye'ye geldi.

İzmir'e gelen Mesimzade, Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezine giderek Op. Dr. Onur Aydın'a muayene oldu. Gözlerinde uzak, yakın görme bozukluğunun yanı sıra katarakt olduğu tespit edilen eski albay, başarılı bir operasyon geçirerek sağlığına kavuştu.

Birçok kişinin sağlık konusunda yurt dışını tercih ettiğine değinen Türk Birliği Partisi Dış Ülkelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tahire Mesimzade, "Gözlerimin görmediğini, görüşümün iyice azaldığını fark ettiğimde çok korktum. Hocalı'da gözüme aldığım şarapnel yarasından dolayı sağ gözümün başlangıcında bir çukur var; o çukura toz, toprak birikiyordu. Birçok kişi yurt dışında çok iyi doktorlar olduğunu söyleyerek, tavsiyelerde bulundu. Ben ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" sözünü kendime düstur edinerek, bir araştırma yaptım. Dr. Onur Aydın'ı buldum. Muayene etti ve ameliyat tarihini belirledik. Gözümdeki çukura dolan kiri temizledi, göz numaralarım sıfırlandı, katarakttan kurtuldum, çok mutluyum. Herkesin Türk hekimlerini tercih etmesini istiyorum" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Onur Aydın da "Tahire başkan bize geldi, muayenesini yaptık. Görmesine engel olan durum katarakttı, bunun yanı sıra yakın ve uzak görme bozukluğu da vardı. Tek operasyon ile hem yakın-uzak görme bozukluğunu hem de kataraktı ortadan kaldırdık. Başarılı bir operasyon ile hastamızın gözleri sıfırlandı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA