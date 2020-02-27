Hocalı katliamının kurbanları Şili'de anıldı
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Hocalı katliamının kurbanları Şili'de anıldı

Programdan detaylar Hocalı Katliamı'nı anlatan video gösterimi SANTIAGO - Hocalı katliamının 28. yılı dolayısıyla Şili'de anma etkinliği düzenlendi.

27.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:34
Hocalı katliamının kurbanları Şili'de anıldı

Programdan detaylar

Hocalı Katliamı'nı anlatan gösterimi SANTIAGO - Hocalı katliamının 28. yılı dolayısıyla 'de anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe 'nin Şili Büyükelçisi Gülcan Akoğuz'un yanı sıra devlet görevlileri ve diplomatik misyon temsilcileri ile gazeteci ve araştırmacılar katıldı.

Ermenistan ordusu 26 Şubat 1992'de girdiği Hocalı'da çocuklar ve kadınlar dahil yüzlerce sivili öldürmüş ve binden fazlasını da rehin almıştı. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde büyük bir soykırıma imza atan Ermeniler, 28 yıl önce 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeriyi vahşice katletti. Son yıllarda işlenmiş en büyük soykırım ve savaş suçu olarak tarihe geçen olayın failleri ise henüz hesap vermedi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Hocalı katliamının kurbanları Şili'de anıldı
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