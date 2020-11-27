Son dakika: Ağdam 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu
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Son dakika: Ağdam 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

27.11.2020 18:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:42

Son dakika haberler... 1868 yılında inşa edilen kentin camisi Cuma Mescidi'nden görüntüler Harabe olan cami içinden detaylar Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim Çevredeki yıkık binalardan görüntüler AĞDAM - Ermenistan'ın Karabağ'da başlattığı işgal harekatı sırasında...

1868 yılında inşa edilen kentin camisi Cuma Mescidi'nden görüntüler

Harabe olan cami içinden detaylar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim

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Çevredeki yıkık binalardan görüntüler

AĞDAM - Ermenistan'ın Karabağ'da başlattığı işgal harekatı sırasında 1992 yılında yaptığı Hocalı katliamının ardından Hocalı'dan kaçanların sığındığı Ağdam, 1993'te işgal edildi. Kentte yaşayanlar başka yerlere göç ederken, Ermeni işgal güçleri tarafından kent, tampon bölge haline getirilerek tamamen insansızlaştırıldı. Bugün kent savaşın ve insansızlaşmanın etkisiyle bir hayalet şehir görünümüne sahip. 1868 yılında inşa edilen kentin camisi Cuma Mescidi'nin duvarlarında kurşun izleri görülüyor. Cuma Mescidi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından Mekke'den getirdiği Kur'an-ı Kerim yer alıyor.

Son dakika: Ağdam 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu
Son dakika: Ağdam 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu
Son dakika: Ağdam 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu
Son dakika: Ağdam 27 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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Haber Yorumları (1)
YAHYA: Problem yok, hemen restorasyona başansın.
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