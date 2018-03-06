Hocalı Katliamı'nın Kurbanları Kanada'da Anıldı

Azerbaycan'da Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Kanada'nın Montreal kentinde anıldı.

Montreal Türk Kültür Derneği tarafından düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Montreal Başkonsolosu Barkan Umruk, aradan 26 yıl geçmesine rağmen Hocalı'da katledilen 613 kişinin acısının taze olduğunu söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın, gücünü ortak tarih ve kültür birliğinden alan, güçlü bağlarla kenetlenmiş iki millet, iki devlet olduğunu vurgulayan Umruk, şöyle devam etti:

"Hocalı'nın yanı sıra Yukarı Karabağ'da yaşananların acısını da unutmadığımızı ve bir tek Azeri kardeşimizin dahi hayatını kaybetmesinin bizim için derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtmek isterim. Hocalı'da yaşananların hatırası hala çok tazeyken ve Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgali sürmekteyken, 1915 yılında yaşananlara dair asılsız iddialar, maalesef bazı ülkelerin gündeminde daha çok yankı bulabilmektedir."

Umruk, Hocalı'da 25 çocuğun hem annesini hem de babasını, 130 çocuğun ise anne ya da babasından birini kaybettiğini anlattı.

Ermenilerin gerçekleştirdiği katliamda 76'sı çocuk olmak üzere 487 kişinin yaralandığını belirten Umruk, "Sivil halka yöneltilen bu insanlık dışı saldırganlık, tüm dünya kamuoyunun hafızasına kazınmış ve vicdanlarda derin yaralar açmıştır. Bugün halen Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan'ın işgali altındadır. 1 milyondan fazla Azerbaycanlı kendi ülkesinde mülteci olarak yaşamaktadır. Türkiye, Azeri kardeşlerinin 26 sene önce karşı karşıya kaldıkları acıyı her zaman kalpten derin şekilde hissetmekte ve samimi olarak bu acıyı paylaşmaktadır." diye konuştu.

Anma töreninde daha sonra Hocalı Katliamı'nda şehit olanlar anısına hazırlanan 35 dakikalık belgesel izletildi.

Montreal Yunus Camisi İmam Hatibi Adem Atalay'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İslam'a Davet Vakfı Camisi İmam Hatibi Enes Serkan Dedeoğlu tarafından Hocalı başta olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Törene, Azerbaycan'ın Ottawa Kültür Ataşesi Mesut Aliyev, Doğu Türkistan Türkleri, Azerbaycan ve Türk toplumunun üyeleri katıldı.

Savunmasız sivil katliamı

Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı oldu.

Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları işgal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle karayolu bağlantısını kesti. Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını kaybetti.

1992 yılının başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti. 25 Şubat 1992'den itibaren Hocalı'ya üç koldan saldıran Ermeniler, Sovyet Rus ordusunun 366. motorize alayının bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı.

Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu. Ermeni güçleri, bin 275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.