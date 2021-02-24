Hocalı Katliamı'nın kurbanları Iğdır'da anıldı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 29. yılı nedeniyle Iğdır'da anma programı düzenlendi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosluğu ve Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince, Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen anma programına, Türkiye ve Azerbaycan'dan çok sayıda kişi katıldı.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, programda yaptığı konuşmada, tarihin her döneminde büyük sıkıntılarla karşılaşmış ancak bu sıkıntıların üstesinden gelmiş bir millet olduklarını söyledi.

Bağımsız bir şekilde yaşamak için her zaman güçlü, dirayetli ve basiretli olmak zorunluluklarının bulunduğunu ifade eden Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"Sevinçte de kederde de bir ve beraber olmak zorundayız. Geçmişte yaşanılan elim olayların unutulmaması gerekiyor. Bunlardan ders çıkararak özellikle gelecek nesillerimize aktarmalıyız. Bugün Hocalı'daki kardeşlerimizin acılarına, bu acıların aziz hatıralarına ortak olmak için bir araya geldik. 29 yıl önce Azerbaycan'ın Hocalı kentinde yaşanan vahşetin acısını ilk günkü gibi yüreğimizde hissediyor, Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz."

Azerbaycan'ın Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ise Ermenistan'ın, işgalin yanı sıra sivil halkı da vahşice katlettiğini belirtti.

Dünya tarihinde birçok ülkenin, birçok coğrafyanın savaşlara maruz kaldığını, işgal edildiğini ve işgalden kurtulduğunu anlatan Guliyev, "Fakat işgal sırasında sivil halka bu kadar vahşeti yaşatan herhangi bir savaş ya da tarih tanımıyoruz. Burada amaç sadece işgal etmek miydi, sadece Ermenistan topraklarını büyütmek miydi? Bunun dışında ve daha önemli başka bir sebep vardı. Tek bir sebep vardı, o da karşıdaki insanların Türk olmaları." diye konuştu.

Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar da Ermeni güçlerinin Hocalı'da katliam yaptıktan sonra birçok Azerbaycanlıyı da rehin aldığını aktardı.

Acı olayın tarihçesini anlatan Acar, tarihin en kanlı soykırımlarından olan ve Ermenilerce çocuk, kadın ve yaşlıların da aralarında bulunduğu binlerce Azerbaycan Türkü'ne uygulanan Hocalı Soykırımı'nın üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen yüreklerinde acısının hala ilk günkü gibi yerini koruduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız