Hocalı Katliamı'nın kurbanları Çankırı ve Tokat'ta anıldı

26.02.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:02

Çankırı Karatekin Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Çankırı Uluslararası Öğrenci Derneğinin desteğiyle Karatekin Parkı'nda bir araya gelen grup, ellerindeki Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla basın açıklaması yaptı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Yusuf Melikov, bundan 28 yıl önce dünyanın gözü önünde bir vahşetin gerçekleştiğini söyledi.

Hocalı Katliamı'nın 21'inci yüzyılın en büyük soykırımlarından biri olarak hafızalardaki yerini aldığını belirten Melikov, şunları dile getirdi:

"İnsanlıktan nasibini almamış Ermeniler, 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan o kara gecede bölgedeki Sovyetlerin 366'ncı Motorize Alayının da desteğiyle Hocalı kasabasında 63'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'ten fazla yaşlı olmak üzere 613 kişiyi acımasızca katletti. Yaşanan sadece insanların katledilmesi değildi. Cesetlerin çoğunun yakılmış olması ve gözlerinin oyulmuş olması, hamile kadınların ve çocukların da bu vahşete maruz kalması, vahşetin büyüklüğünü ne yazık ki gözler önüne serdi."

Konuşmanın ardından öğrenciler "Ben şehit oldum anne" adlı şarkıyı okudu.

Tokat

Tokat'ta da Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Tokat Şubesi tarafından Hocalı Katliamı'nın kurbanları, Yeraltı Çarşısı üzerinde açılan fotoğraf sergisi ile anıldı.

TÜRKAV Tokat Şube Başkanı Metin Tayarer, yaptığı konuşmada, "Hocalı, dinmeyen çığlık, bitmeyen acı ve tükenmeyen bir sevdadır. Hocalı'nın yaraları derindir, yamaçları serindir, yanakları engindir. Dağlık Karabağ'ın Hocalı kasabası tam 28 yıldır Türklüğün vicdanında bir sızı, milli yüreklerde bir sancıdır." ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'ın Ermeni işgalinde olduğuna işaret eden Tayarer, "Hukuken Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ, 28 yıldır Ermeni işgalindedir. 1992'nin 25 Şubat'ını 26 Şubat'a bağlayan gecesi, Ermeni çeteleri ve 366'ncı Rus Motorize Alayının Hocalı'da gerçekleştirdiği katliam, geçtiğimiz yüzyılın en vahim olaylarındandır." dedi.

Kaynak: AA