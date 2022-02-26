Hocalı Katliamı'nın kurbanları Bakü'de anılıyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hocalı Katliamı'nın 30. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının da katılımıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.

Azadlık Meydanı'nda başlayan, devlet erkanının yanı sıra yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, katliam kurbanlarının fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşındı. Ana Feryadı Anıtı'nda sona eren yürüyüşün ardından düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Aliyev, anıta çelenk bıraktı.

Törenin ardından anıt halkın ziyaretine açıldı. Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta gelenler, buraya karanfil bıraktı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.

Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dualar ederken, bazıları da 30 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.

"Türkiye Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecek"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları ve Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı.

Büyükelçi Bağcı, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Hocalı için adalet talep etme davasında her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi.

1. Karabağ Savaşı'nda kaybolan yaklaşık 4 bin Azerbaycanlının akıbetinin hala bilinmediğini hatırlatan Bağcı, "Azerbaycan'ın bu husustaki adalet arayışı da haklı bir davadır ve Türkiye bu davada Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir." dedi.

Hocalı'da neler oldu?

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.