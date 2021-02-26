Hocalı Katliamı'nın kurbanları Bakü'de anılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hocalı Katliamı'nın kurbanları Bakü'de anılıyor

26.02.2021 17:06 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:12

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti.

Ana Feryadı Anıtı'nda ilk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla resmi tören düzenlendi, ardından anıt, halkın ziyaretine açıldı.

Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta gelenler, buraya karanfil bıraktı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.

Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dualar okurken, bazıları da 29 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.

Anıtı ziyarete gelen vatandaşlardan Çingiz Bayramov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hocalı kurbanlarını her yıl andıklarını belirtti.

Bayramov, "Hocalı kurbanlarını her yıl mağlup halkın bireyleri olarak anıyorduk. Kahraman ordumuz topraklarımızı kurtardı. Artık bu yıl galip bir halk olarak şehitlerimizi anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tural Hümmetov ise "Bu kanlı faciayı hiçbir zaman unutmayacağız. Hocalı kurbanlarının intikamı alındı. Fakat bu facianın dünyaya duyurulması için çalışıyoruz." dedi.

Hocalı'da neler oldu

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasında bulunmaya başlayan ve saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçti.

Aylar süren saldırılarını 25 Şubat 1992'de yoğunlaştıran Ermeniler, gece, Sovyet Rus ordusunun o zaman Hankendi'de bulunan 366. motorize alayının da yardımıyla üç koldan saldırdı.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeniler, sivilleri toplu şekilde katlederek esirlere acımasızsa işkence yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza attı. O dönemde çekilen görüntüler ve fotoğraflar, katliamın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Daha önce 7 bin kişinin yaşadığı Hocalı'da savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden hala haber alınamadı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 22 Nisan 2010 tarihli kararında, Hocalı'da yaşananlar, savaş suçları veya insanlık aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler olarak görülüyor.

Bugüne kadar 15 ülkenin parlamentosu ve ABD'nin 16 eyaletinin meclisi Hocalı'da yaşananları kınayan ve soykırım olarak gören kararları kabul etti.

Hocalı'da yaşananları dünyaya duyurmaya devam eden Azerbaycan, uluslararası toplumdan suçluların cezalandırılmasını talep ediyor.

Hocalı Katliamı'nın kurbanları Bakü'de anılıyor
Hocalı Katliamı'nın kurbanları Bakü'de anılıyor
Hocalı Katliamı'nın kurbanları Bakü'de anılıyor
Hocalı Katliamı'nın kurbanları Bakü'de anılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Enis Berberoğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hocalı Katliamı'nın kurbanları Bakü'de anılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 17:12:49. #1.15#
title