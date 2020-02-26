Hocalı Katliamı'nın kurbanları Bakü'de anılıyor

26.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:18

Azerbaycan'da, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de yaptığı Hocalı Katliamı'nın kurbanları anılıyor.

Azerbaycanlılar, Ermenilerin Hocalı'da katlettiği 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti.

Ana Feryadı Anıtı'nda ilk önce Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının katılımıyla resmi tören düzenlendi, ardından anıt, halkın ziyaretine açıldı.

Azerbaycan bayrakları ve posterlerle anıta akın edenler, buraya karanfil bıraktı. Katliamdan kurtulmayı başaran Hocalılar ve hayatını kaybedenlerin yakınları da anıtı ziyaret etti.

Şehit yakınları ve vatandaşlardan bazıları dualar okurken, bazıları da 28 yıl önce yaşanan acı olayı tekrar hatırlayarak gözyaşlarını tutamadı.

"Türkiye, her konuda olduğu gibi bu büyük acısında da Azerbaycan'ın yanında"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Büyükelçilik çalışanları ve Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de Ana Feryadı Anıtı'nı ziyaret ederek Hocalı Katliamı'nın kurbanlarını andı. Ziyarette, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin de hazır bulundu.

Büyükelçi Özoral, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hocalı'da 28 yıl önce katledilen Azerbaycanlıları rahmetle andıklarını söyledi.

Hocalı Katliamı'nın dünyanın 20. yüzyılda gördüğü en büyük acılardan biri olduğunu vurgulayan Özoral, şu ifadeleri kullandı:

"Aradan geçen 28 yıla rağmen hala bu büyük facianın sorumlularının adalet önüne çıkmaması çok büyük bir eksiklik. Vicdanlarımızdaki yara, her zaman olduğu gibi açık. Bu yara, bu işin mesulleri adalet önünde hesap vermeden kapanmayacak. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, her konuda olduğu gibi bu büyük acısında da Azerbaycan'ın yanındayız ve bu olayın sorumlularının ortaya çıkartılmasının da takipçisi olacağız."

Hocalı Katliamı

Ermeni güçlerinin 1991'in sonlarına doğru ablukaya aldığı Hocalı, 936 kilometrekarelik alana sahip, 2 bin 605 ailenin, toplam 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı.

Aralık 1991'de Karabağ'ın başkenti olarak kabul edilen Hankendi şehrini işgal eden Ermenilerin bir sonraki hedefi Hocalı oldu. Hocalı'nın etrafındaki bütün köy ve yolları işgal eden Ermeniler, kasabanın diğer illerle kara yolu bağlantısını kesti.



Hocalı'nın diğer bölgelerle tek bağlantısı olan helikopter ulaşımı, 28 Ocak 1992'de Şuşa Ağdam seferini yapan helikopterin Ermeniler tarafından vurulmasıyla ortadan kalktı. Bu olayda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 44 sivil hayatını kaybetti. 1992'nin başlarından itibaren elektrik verilmeyen Hocalı'nın savunması, sadece hafif silahlara sahip yerel savunma güçleri ve az sayıdaki milli ordu askerinden ibaretti.



Hocalı'ya 25 Şubat 1992'den itibaren üç koldan saldıran Ermeniler, Sovyet Rus ordusunun 366. motorize alayının bütün araçlarını kullanarak şehri iki saat boyunca top ve tank ateşine tuttu. Saldırıdan bir gün sonra ise hafızalardan yıllarca silinmeyecek "Hocalı Katliamı" yapıldı.

Resmi verilere göre, Hocalı Katliamı'nda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk olmak üzere 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti. Katliamdan 487 kişi ağır yaralı olarak kurtuldu, Ermeni güçleri, 1275 kişiyi esir aldı, bunların 150'sinden bugüne kadar haber alınamadı.

Kaynak: AA