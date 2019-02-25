Hocalı Katliamı'nın 27. Yılı

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Hocalı Katliamının 27. yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Filiz, mesajda, Ermenistan birliklerinin, 27 yıl önce, 26 Şubat 1992'de Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı'ya düzenledikleri saldırıda, 613 Azerbaycan vatandaşının, çocuk, kadın, yaşlı ayrımı gözetilmeden zalimce katledildiğini hatırlattı.

Üzerinden 27 yıl geçen Hocalı katliamına uluslararası adaletin kör, dünyanınsa sağır-dilsiz kaldığını vurgulayan Filiz, şunları kaydetti:

"Azeri kardeşlerimiz şüphesiz yakın tarihin gördüğü en acımasız, en vahşi katliamlardan birine maruz kalırken, yaşanan vahşet 'Hocalı Katliamı' olarak insanlığın hafızasına bir kara leke olarak kazınmıştır. Hocalı'daki bu insanlık dışı katliamın acısını her zaman yüreğimizde hissediyor, Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Hocalı'da Müslüman Türk soydaşlarımıza uygulanan bu soykırım masumiyetin ve insanlığın katledilişidir. 27 yıldır suçluların adalet karşısına çıkmamış olmamasıyla beraber bu soykırımı unutmamak, dünyaya duyurmak ise böylesi katliamların bir daha yaşanmaması açısından büyük bir gereklilik ve boynumuzun borcudur."

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karahasanlı Mahallesi'nde 125 bin metrekare alanda yaptırılan Azerbaycan Karabağ Parkı ile Yukarı Karabağ'daki katliamı anlatan Hocalı Anıtı'nın bunu sonraki nesillere de hatırlatacak ve unutulmamasını sağlayacak önemli bir eser olduğunun altını çizen Filiz, "Uluslararası toplumun bu tür acıların tekrarlanmaması için omuzlarındaki sorumluluğun bilincinde olması ve buna göre davranma kararlılığını göstermesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan arasında sarsılmaz temellere dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ve işbirliğinin tek millet-iki devlet anlayışına uygun olarak ebediyete kadar gelişerek süreceğine yürekten inandığımı belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA