Başbakan Binali Yıldırım, " Türkiye Cumhuriyeti olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları bu vahşeti ve Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sinin çeyrek yüzyılı aşkın süredir devam eden işgalini en sert şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Hocalı Katliamı'nın 26. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 26 Şubat 1992'de Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, halen Ermenistan Cumhuriyeti işgali altında bulunan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına düzenlenen saldırı sonucunda, 106'sı kadın, 63'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere toplam 613 sivil Azerbaycan vatandaşının hunharca katledildiğini, bin 275 kişinin ise esir alındığını hatırlattı.

Üzerinden 26 yıl geçmiş olmasına rağmen 150 kişinin akıbetinin belirlenemediğini, olayın faillerinin hala yargı önüne çıkartılmadığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ermenistan Cumhuriyetinin saldırganlığı ve Azerbaycan topraklarını işgali nedeniyle bir milyonu aşkın Azerbaycanlı kardeşimiz kaçkın hayatı yaşamaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak, Azerbaycanlı kardeşlerimizin Hocalı'da karşı karşıya kaldıkları bu vahşeti ve Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sinin çeyrek yüzyılı aşkın süredir devam eden işgalini en sert şekilde kınıyoruz. Söz konusu saldırının faillerinin yargı önüne çıkartılmasını, adaletin yerini bulması bakımından önemli buluyoruz. Bu vesileyle, hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kurbanların yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."