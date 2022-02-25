Hocalı Katliamı kurbanları Ankara'da anıldı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi tarafından Hocalı Katliamı'nın 30. yılında anma programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören'de Türk Dünyası Kalaba Kent Meydanı'ndaki Hocalı Anıtı önünde gerçekleştirilen programda, Hocalı şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, burada yaptığı konuşmada, katliamın olduğu dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nde Genel Sekreter yardımcısı olduğunu anımsatarak, "Rahmetli Başbuğ, o dönemde bana bir mektup verdi ve iki arkadaşımızla birlikte Azerbaycan'a gittik. Elçi Bey'e bu mektubu ilettik. Daha sonra Halk Cephesi'ne gittik ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin de üzerine düşeni yaptığını gördük." ifadelerini kullandı.

Hocalı'da yaşanan vahşetin "soykırım" olduğuna dair kararın ilk Keçiören'de dile getirildiğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Bu Ermeniler tarafından yapılan bir soykırımdır. Tüm dünyanın gözü önünde Azerbaycan'ın bir parçası işgal edilmişti. Bugün Rabb'imize şükürler olsun çırpınırdı Karadeniz'in sonunda Azerbaycan'a, turan ellere Türk'ün bayrağını asacağız dedik ve astık. Azerbaycan ve Türk bayraklarımız yan yana dalgalanıyor. Devletlerin tarihlerinde zaferler ve acı sayfalar vardır. Yakın tarih ve kısa zamanda gördüğümüz şu ki vatana sımsıkı sahip çıkmamız lazım. Kaderimizi hiçbir ülkeye bağlamadan her türlü tedbiri almamız lazım. Devlet olmanın, ayakta kalmanın, hayatta kalmanın yolu budur."

Altınok, Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluklarının sonsuza kadar sürmesi temennisinde bulunarak, tüm vatan şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını dile gelirdi.

"Unutursak kalbimiz kurusun"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da 30 yıl önce vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmetle ve minnetle yad ettiğini belirterek, şu görüşleri aktardı:

"Kardeşlerimize ağır silahlarla, tanklarla, tüfeklerle saldırdılar. Yaşlı, genç, çocuk demeden onları hunharca, vahşice soykırıma tabi tuttular. 30 yıl geçti, biz onları unutmadık, unutmayacağız. Şairin dediği gibi, unutursak kalbimiz kurusun."

Anma programına, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, bazı milletvekilleri ve siyasiler katıldı.