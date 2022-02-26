Hocalı katliamı kurbanları ABD'nin başkenti Washington DC'de anıldı - Haberler

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Hocalı katliamı kurbanları ABD'nin başkenti Washington DC'de anıldı

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Hocalı katliamı kurbanları ABD'nin başkenti Washington DC'de anıldı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılında ABD'nin başkenti Washington DC'de anma programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kentinde 1992'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 kişinin katledilmesinin 30. yılında ABD'nin başkenti Washington DC'de anma programı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Washington Büyükelçiliği tarafından Kennedy Center'da "Gerçeklik ve Adalet" başlığıyla bir etkinlik organize edildi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın ve ABD'de yaşayan Azerbaycanlıların katıldığı etkinlikte soykırım kurbanları anıldı.

Konuşmaların ardından ABD'li müzisyen Jeffrey Werbock Azerbaycan yerel halk müziklerinden bir dinleti sundu.

Öte yandan soykırımda şehit düşenler için Washington DC yakınlarındaki Amerika Diyanet Merkezinde de dualar okundu.

Ermeni güçlerin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da kadın, çocuk ve yaşlı gözetmeksizin yaptığı katliamda savunmasız durumdaki 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü çocuk 613 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Washington, Güncel, Haberler

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