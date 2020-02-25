Hocalı katliamı Kadıköy'de protesto edildi

25.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:11

Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 26 Şubat 1992'de yaşanan katliam, Kadıköy'de sessiz yürüyüşle mum ışıkları yakılarak protesto edildi.



İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği öncülüğünde bir grup vatandaş Hocalı katliamının 28'inci yıldönümü nedeniyle Kadıköy'de sessiz bir protesto yürüyüşü düzenledi. Saat 18.00 sıralarında Bahariye Caddesi'nde başlayan yürüyüşe çok sayıda Azeri ve Türk vatandaşlar katıldı. Ellerindeki Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla Bahariye Caddesi'nden yürüyüşe geçen grup sessizce Altıyol Meydanı'na yürüdü. Grup burada Hocalı katliamında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sonrasında mum ışıkları yakılarak Hocalı katliamı için "Adalet İstiyoruz" sloganı attılar.



İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği Başkanı Sefer Karakoyunlu, "Bugün burada toplanmamızın sebebi Azerbaycan'ımızın Karabağ bölgesinde 1992'de 613 kardeşimiz şehit edildi. Soykırıma uğratıldı bu anlamda bugün buradayız. Bir daha Hocalılar yaşanmasın Hocalı'ya adalet için buradayız. Azerbaycan topraklarının maalesef yüzde 20'si maalesef Ermenistan tarafından işgal altında tutulmaktadır. Avrupa Güvenlik İş Teşkilatının almış olduğu 4 kararname var. Burası Azerbaycan'ın toprağıdır derhal Ermenistan bu toprakları terk etmesi gerekiyor. Bu anlamda burada bunu protesto etmek için buluyoruz" diye konuştu.



Hocalı katliamını protesto etmek için askeri üniforma ve katliamda katledilen anneleri simgelemek amaçlı bir kişi kucağında tuttuğu bez bebek ve yaptığı makyaj ile tarihe ışık tuttu. Daha sonrasında protesto için toplanan vatandaşlar 5 dakika sessiz kalarak siyah balonları havaya bıraktılar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA