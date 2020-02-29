29.02.2020 10:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 10:48

Hocalı Katliamı, Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto edildi.



ABD'de yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar Hocalı Katliamı'nın 28. yılında Ermenistan'ın Washington Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi. Çok sayıda kişinin katıldığı protesto gösterisinde Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenler unutulmadı. Yaklaşık 2 saat süren gösterilerde Ermenistan karşıtı sloganlar atıldı. Azerbaycanlı vatandaşlar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgaline son vermesi çağrıları bulundu.



ABD Azerbaycanlıları Komitesinin Başkanı Bedir Mammadli, bu yıl da Ermenistan Büyükelçiliğinde bir araya geldiklerini ifade ederek, "Hocalı Katliamı'nın 28. Yıl dönümünü biz burada acı hislerle ve hüzün dolu hislerle anıyoruz. Bunu yine Ermenistan Büyükelçiliği önünde yapıyoruz. Azerbaycan halkının sesini ve Azerbaycan'ın çektiği eziyetleri Amerikan toplumuna ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Hocalı faciasında yaşananları bir kez daha Washington'da yaşayan Amerikalılara duyurmak istediklerini kaydeden Mammadli, "Ermenilerin derhal Azerbaycan topraklarından çıkması, Hocalı Katliamı'nın kurbanlarının ailelerinden özür dilemelerini istiyoruz" dedi.



"Hocalı için adalet istiyoruz" diyen Mehriban Nasirova ise, "28 yıldır bu eylemlere katılıyoruz. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. Artık Hocalı Katliamı'nın soykırım olarak tanınmasını istiyoruz. Biz, bunu 28 yıldır bunu dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Artık zamanı geldi. Bunu senatoya sunmak istiyoruz. Ermeniler olmayan şeyleri kabul ettirebiliyorlar ancak biz 28 yıl önce olan soykırımı kabul ettiremiyoruz. Önümüzdeki yıl Hocalı Katliamı'nı, soykırım olarak kabul ettireceğimizi umut ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Biz kan dökülmesini istemiyoruz"



ABD'de yaşayan Zaur Bayramlı ise, Hocalı Katliamı'nın 28. yılı vesilesi ile bir araya geldiklerini dile getirdi. Bayramlı, "Her yıl olduğu gibi itirazımızı dile getiriyoruz. "Bizim istediğimiz. Birlesmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Ermenistan'ı işgalci olarak kabul etmesi ve Ermenistan'ın işgal ettiği topraklarımızdan şartsız koşulsuz hemen çıkması talep edilmektedir. Biz kan dökülmesini istemiyoruz. Bizim 1 milyondan fazla göçmenimiz var burada. Baba yurtlarına dönmek istiyorlar. Huzur içinde yaşamak bu insanların da hakkı. Ama Ermenistan terör devleti olduğu için devleti olduğu için terörden, kandan beslenen bir devlet olduğu için barışa yaklaşmıyor. Ama sonuçta masaya oturmak zorunda. Azerbaycan topraklarından çıkmak zorunda. Bunun bir alternatifi yoktur. Azerbaycan halkı, Azerbaycan Türkleri kendi toprakları için hak davasında taviz vermeyecek" ifadelerini kullandı.



Penah Ibrahimov da, şu ifadeleri kullandı: "Karabağ'danım işgal edilmiş topraklardanım. Bir Azerbaycanlı bir Karabağlı olarak toprağı işgal edilmiş biri olarak her yıl burada dünyaya sesimizi duyurmak için buraya geliyorum. Tabi ki, 28 sene önce Ermenilerin yaptığı insanlık dışı bir katliam. Bizim hiç bir zaman unutmayacağımız bir mesele" - WASHINGTON

Kaynak: İHA