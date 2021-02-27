Hocalı katliamı 29. yılında Köln Katedrali önünde protesto edildi
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Hocalı katliamı 29. yılında Köln Katedrali önünde protesto edildi

27.02.2021 16:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:20
Hocalı katliamı 29. yılında Köln Katedrali önünde protesto edildi

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992'de 613 Azerbaycan vatandaşının Ermenilerce katledildiği Hocalı mezalimi, 29. yılında Almanya'nın Köln kentinde protesto edildi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 26 Şubat 1992'de 613 Azerbaycan vatandaşının Ermenilerce katledildiği Hocalı mezalimi, 29. yılında Almanya'nın Köln kentinde protesto edildi.

Tarihi Köln Katedrali önünde düzenlenen gösteriye katılım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 20 kişiyle sınırlandırıldı.

Gösteriyi düzenleyen Alman Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Altay Rüstemli, burada gösteri düzenleme amaçlarının Hocalı katliamının dünyada tanınması ve soykırım statüsüne alınması olduğunu söyledi.

Rüstemli, "Ermeniler biliyorsunuz soykırıma uğradık diye çığırtkanlık yapıyorlar, asıl soykırım yapan kendileri. Bizim Türk milleti olarak hiçbir soykırımda suçlanamayacağımızı, vatan savunması yaptığımızı haykırmak için toplandık." dedi.

Göstericiler Köln Katedrali'ni ziyaret eden turistlere, Hocalı'daki katliamı anlatan broşürler dağıttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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