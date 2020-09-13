Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı

İstanbul Esenler'de kendini hoca olarak tanıtarak evliliklerinde kocalarıyla aralarında problem olduğunu söyleyen birçok kadına cinsel tacizde bulunan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı
13.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:57

İstanbul Esenler'de kendini hoca olarak tanıtarak evliliklerinde kocalarıyla aralarında problem olduğunu söyleyen birçok kadına cinsel tacizde bulunan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen tacizcinin PKK sempatizanı olduğu ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenler Kemer Mahallesi 904 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Esenler'de oturan bir kişi eşiyle aralarının kötü olduğu bir dönemde, dini nikahını tazelemek için mahallede kendini hoca gibi tanıtan B.D. isimli bir şahısla irtibata geçti. Ailenin evine gelerek kefaret parası ödemeleri gerektiğini söyleyen B.D., ailenin 3 bin 200 lirasını aldı. Hoca olduğunu söyleyen B.D., daha sonra ayrı bir odada kadınla görüşeceğini belirtti ve bir süre sonra nikahın tazelendiğini söyleyerek evden ayrıldı.

GÖZALTINA ALINAN TACİZCİ TUTUKLANDI

Bir süre sonra aile, aynı mahalleden başka bir kadının B.D. tarafından taciz edildiğini öğrenince polise başvurdu. Gelen ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde tacizci B.D. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HOCA KILIĞINDAKİ TACİZCİ PKK SEMPATİZANI ÇIKTI

Esenler'de evliliklerinde problem yaşayan birden çok kadına, kocalarıyla aralarındaki problemleri çözeceğini söyleyerek tacizde bulunan B.D.'nin terör örgütü PKK sempatizanı olduğu öğrenildi. B.D.'nin daha önceki yıllarda da taciz suçuna karıştığı öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Erol Mütercimler Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Erol Evgin Seda Sayan Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Can Bartu Adem Büyük Bülent Korkmaz Josef De Souza
Daha Fazla Çocuk Milli Eylül Ankara
Şu an buradasınız: Hoca kılığındaki tacizci PKK sempatizanı çıktı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 22:01:08. #1.15#
title