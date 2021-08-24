Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yüz Yüze Eğitim Duyurusu
DUYURUKazakistan Eğitim Bakanlığının ilgili kararı gereğince Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, tüm sınıf seviyelerinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze eğitim formatında başlayacaktır.
DUYURU
Kazakistan Eğitim Bakanlığının ilgili kararı gereğince Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, tüm sınıf seviyelerinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze eğitim formatında başlayacaktır.
Program ve sınıf seviyelerine göre yüz yüze eğitime başlama takvimi şu şekildedir:
6 Eylül 2021
Lisans Eğitimi 3. 4. 5. Sınıflar ve İntörnlük-Tıpta Uzmanlık Programları İçin Derslerin Başlangıç Tarihi
13 Eylül 2021
Lisans Eğitimi 1. ve 2. Sınıflar İçin Derslerinin Başlangıç Tarihi
4 Ekim 2021
Hazırlık Bölümü Öğrencileri İçin Derslerin Başlangıç Tarihi
Not: Yurtlara kayıt konusunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Kaynak: Habermetre