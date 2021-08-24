Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yüz Yüze Eğitim Duyurusu
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Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yüz Yüze Eğitim Duyurusu

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Yüz Yüze Eğitim Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

DUYURUKazakistan Eğitim Bakanlığının ilgili kararı gereğince Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, tüm sınıf seviyelerinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze eğitim formatında başlayacaktır.

DUYURU

Kazakistan Eğitim Bakanlığının ilgili kararı gereğince Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, tüm sınıf seviyelerinde, 2021-2022 eğitim öğretim yılına yüz yüze eğitim formatında başlayacaktır.

Program ve sınıf seviyelerine göre yüz yüze eğitime başlama takvimi şu şekildedir:

6 Eylül 2021

Lisans Eğitimi 3. 4. 5. Sınıflar ve İntörnlük-Tıpta Uzmanlık Programları İçin Derslerin Başlangıç Tarihi

13 Eylül 2021

Lisans Eğitimi 1. ve 2. Sınıflar İçin Derslerinin Başlangıç Tarihi

4 Ekim 2021

Hazırlık Bölümü Öğrencileri İçin Derslerin Başlangıç Tarihi

Not: Yurtlara kayıt konusunda ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

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