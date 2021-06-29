Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü 2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Etkinlik Faaliyet Raporu Yayınlandı
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Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü 2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Etkinlik Faaliyet Raporu Yayınlandı

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü 2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Etkinlik Faaliyet Raporu Yayınlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü "2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Etkinlik Faaliyet Raporu" 29. 06. 2021 Salı günü yayınlandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü "2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Etkinlik Faaliyet Raporu" 29. 06. 2021 Salı günü yayınlandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin hem kuruluş felsefesinde hem de gelecek vizyonunda çok önemli bir yer tutan Türkoloji Enstitüsü tarafından, "2020-2021 Öğretim Yılı" boyunca çok sayıda akademik etkinlik düzenlendi.

Eylül ayında başlayıp haziran ayında sona eren süreçte, 30 konferans ve 3 panel organize edildi. Türkiye, Kazakistan, Rusya Federasyonu (Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Udmurtistan) ve Federal Almanya'dan toplam 41 bilim insanının çevrim içi olarak misafir edildiği toplantılarda tarih, dil, edebiyat ve sanat başta olmak üzere "Türkoloji"nin hemen her alanında akademik sunumlar gerçekleştirildi.

Yayınlanan raporda; düzenlenen çevrim içi akademik etkinliklerin yanı sıra Türkoloji Dergisi'nin yayın hayatına devam etmekte olduğuna ve Türkoloji Enstitüsü bünyesinde yer alan "nadir eserler"in kataloglama çalışmalarının tamamlandığına da değindi.

Faaliyet raporu için tıklayınız.

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Kaynak: Habermetre

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Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkoloji Enstitüsü 2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Etkinlik Faaliyet Raporu Yayınlandı - Haberler
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