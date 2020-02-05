Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde peyzaj çalışması
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Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde peyzaj çalışması

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), kentte vatandaşların maneviyatını yaşadığı kutsal mekanlara önem gösteriyor.

05.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:13
Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde peyzaj çalışması

HBB Park ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Hoca Camii'nde peyzaj çalışması gerçekleştirdi.

İbadethane çevresinde toprak tesviye, parke döşeme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilçedeki vatandaşların takdirini topladı.

Kaynak: Bültenler
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