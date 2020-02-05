Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde peyzaj çalışması
Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), kentte vatandaşların maneviyatını yaşadığı kutsal mekanlara önem gösteriyor.
05.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:13
HBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Kumlu Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde peyzaj çalışması gerçekleştirdi.
İbadethane çevresinde toprak tesviye, parke döşeme ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilçedeki vatandaşların takdirini topladı.
Kaynak: Bültenler