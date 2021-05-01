Hobisini kazanca dönüştürdü
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Hobisini kazanca dönüştürdü

Hobisini kazanca dönüştürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fotoğrafçılık yaparken hobi olarak merak saldığı drone pilotluğunu geliştirerek ehliyet alan ve profesyonel olan Mehmet Sözer, ticari işletmelerden yoğun talep görüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde fotoğrafçılık yaparken hobi olarak merak saldığı drone pilotluğunu geliştirerek ehliyet alan ve profesyonel olan Mehmet Sözer, ticari işletmelerden yoğun talep görüyor.

Fotoğrafçılığa da hobi olarak başladığını söyleyen Mehmet Sözer, bir tutku olarak başladığı drone pilotluğunu artık profesyonel olarak yaptığını ifade etti.

Hobi olarak başladığı drone pilotluğunun kendiliğinden ticari kazanca dönüştüğünü anlatan Mehmet Sözer, pandemi sürecinin işlerini olumsuz etkilediğini, fotoğrafçılık sektörünün büyük yara aldığını vurgulayan Sözer, tam kapanma sonrası düğünlerin serbest kalmasını umduklarını belirtti.

Sözer konuşmasında, bir insanın bir şeyi başarması için çok istemesi gerektiğinin altını çizerek, "Fotoğrafçı olmayı çok istedim. Önceleri para kazanmayı düşünmemiştim. Çevremdeki insanlara güzel fotoğraflar vermek için yaptım. Sonrasında talepler doğrultusunda buna karşılık verdim. Ardından drone ile çekimler yapmaya başladım. buna merak saldım. ve drone pilotluğumu geliştirerek ehliyetimi de aldım. İşlerimiz bu dönmede iyi gitmiyor. Tabi pandemi süreci işlerimizi kötü yönde etkiledi. Umuyoruz ki Ramazan Bayramı'ndan sonra sektörümüz açılır ve canlanır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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