Hobisi sayesinde 22 bin metrekarelik serası oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hobisi sayesinde 22 bin metrekarelik serası oldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan ve hobi olarak bahçesinde organik sebze yetiştiren avukat Adem Güney, zamanla bu işi büyüterek 22 bin metrekarelik sera kurdu.

Hobisi sayesinde 22 bin metrekarelik serası oldu
26.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:04

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan ve hobi olarak bahçesinde organik sebze yetiştiren avukat Adem Güney, zamanla bu işi büyüterek 22 bin metrekarelik sera kurdu.

Güney, iş stresini atmak ve organik ürün tüketmek için evinin bahçesinde 2 yıl önce domates, salatalık, biber, karpuz gibi ürünler yetiştirmeye başladı.

Toprakla uğraşmaktan keyif alan Güney, bir süre sonra tarla kiralayarak üretimini artırma kararı aldı.

Çiftçilikle uğraşarak hem stresini atan hem de gelirini artıran Güney, son olarak 22 bin metrekare kapalı alanda bir sera oluşturdu.

Güney, AA muhabirine, sebze üretmenin zahmetli ama keyifli bir iş olması nedeniyle hobi amacıyla evinin bahçesinde üretime başladığını söyledi.

Fidelerle uğraşmanın kendisini stresten uzak tuttuğu için tarla kiralayarak üretimini artırdığına işaret eden Güney, "Üniversite öğretim üyelerinin tavsiyesi ile sera kurmaya karar verdim. Onların yol göstermesi ve yardımcı olması sayesinde Karadeniz Bölgesi'nin en büyük ikinci serasını kurdum. Serada mevsimine göre domates, marul yetiştiriyorum. Ayrıca seranın etrafında ekilmeyen tarlaları da kiralayarak orada da biber ve karpuz üretiyoruz." dedi.

"Toprak, ilgi gösterene karşılığını veriyor"

Toprakla uğraşmanın çok keyifli olduğunu vurgulayan Güney, "Benim mesleğim, stresli bir meslek ama toprakla uğraşırken stresimiz gidiyor. Bir de üretim yapıyorsunuz, bebek gibi fideleri büyütüyorum. Bebek nasıl ilgi istiyorsa bitki de öyle ilgi istiyor. Toprak, ilgi gösterene karşılığını veriyor." ifadesini kullandı.

Sera kurduğu mahallede genelde buğday ve mısır ekimi yapıldığını anlatan Güney, şunları kaydetti:

"Burada çiftçilere de öncülük ettik. Daha gelir getirici, yani endüstriyel üretim yaptık. Kapya biber, karpuz, ardından kırmızı lahana, brokoli ekeceğiz. Serada domates ve marul yapacağız. Hakikaten toprak kazandırıyor. Toprağın kazandırdığını gören diğer çiftçiler de bizi örnek almaya başladı. Etrafımızda küçük küçük seralar kurdular. Bizden teknik destek istiyorlar, biz de yardımcı oluyoruz. Bunun, bölgenin kaderini değiştireceğine inanıyoruz. Çünkü yalnızca buğday ve mısır eken çiftçileri sebze üretimine yönlendirmiş olduk."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var Güncel
Hükümetin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme düşüncesi vatandaşa soruldu: Evet ile hayır arasında büyük fark var
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım Magazin
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı Dünya
Yunan Başpiskopos'tan Türkiye için skandal sözler: İnsanlığın inkarı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı Güncel
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla...
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı 3. Sayfa
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu 3. Sayfa
Anne, para karşılığı 8 yaşındaki ikiz kızlarına uygulanan cinsel istismara göz yumdu
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Park yeri kavgasında cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı! Anne ne yaptıysa oğlunun katil olmasını engelleyemedi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
Diyanet İşleri Başkanı, Ayasofya Camii'ndeki ilk namazda tartışma yaratan Atatürk sözlerine cevap verdi
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
İzmir'de uyuşturucu madde kullanan gencin ölümü üzerine polis cinayet soruşturması başlattı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
Ligden düşen Kayserispor'da futbolcular hakem Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
Son Dakika: Giresun'da cuma akşamı kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu sağ olarak bulundu
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Eşini ısıran köpeği silahla vuran şahıs, gözaltına alındı
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Burak Yılmaz'dan dikkat çeken Galatasaray itirafı: Dönerim demiştim ama beni istemediler
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'yle 800 bin euro karşılığında anlaştı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Son Dakika: Çalışan annelere verilen bakıcı desteği 200 eurodan 300 euroya çıkarıldı
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Hadise, koronavirüs nedeniyle 3 milyon zararda
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Turistik oteli tahrayla bastılar! Personeli ölüm korkusu sarınca panik odası hazırlandı
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Torbalı domastesi, dünyada 60'tan fazla ülkeye ihraç ediliyor
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Muhammed Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunu canlı yayında açıkladı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Mensur Işık Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Ozan Güven Gülben Ergen Michael Jackson Öztürk Serengil
Spor Okan Buruk Caner Erkin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Futbol Beşiktaş Başakşehir Trabzonspor
Şu an buradasınız: Hobisi sayesinde 22 bin metrekarelik serası oldu - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.7.2020 12:05:45. #1.15#
title