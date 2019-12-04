: Hobisi geçim kaynağı oldu

04.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:25

Adana'da 49 yaşındaki Aytekin Yıldız, güvercin merakı sayesinde açtığı iş yeriyle ticari yaşama geri döndü

Üniversite okurken çeşitli sebeplerle eğitimini yarıda bırakan Yıldız, ticarete atıldı.

Toptan kozmetik işi yaparken işleri beklediği gibi gitmeyen Yıldız, geçimini sağlamak için çocukluk yıllarından itibaren sürdürdüğü kuş hobisine sarıldı.

Kuş meraklılarına hitap eden dükkanında, yemden kafeslere, kuş oyuncaklarına kadar birçok ürün satan Yıldız, 14 yıl önce açtığı iş yeriyle hobisini kazanç kapısı haline getirerek ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

İş yerinde 50 türden 100 yakın kuş besleyen Yıldız, zamanının büyük bir bölümünü iş yerinde geçiriyor.

Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite eğitimini yarıda bırakınca ticarete atıldığını, 10 yıl boyunca güney ve güneydoğu bölgelerinde büyük bir kozmetik firması ürünlerinin toptan satışını yaptığını, çok sayıda işçi çalıştırdığını belirtti.

Küçük yaştan beri kuşlara meraklı olduğunu, iş hayatı sürerken de bu merakının devam ettiğini anlatan Yıldız, "O dönem durumum iyiydi, yarım otomobil parasına kuşlar alıyordum. Hanımla bazen tartışmalarımız oluyordu. Durumum da vardı alıyordum. Bu merakımla birlikte bütün dünyevi işleri yürüttüm. Aile ilişkilerini, iş arkadaşlıklarını, işimi, bunların hepsinde bir yerde mutlaka kuşlar vardı. Kuşlardan vazgeçemedim." diye konuştu.

Yıldız, hobisi sayesinde para kazanır hale gelmeye başladığını kaydetti.

Hobisi sayesinde evinin geçimini sağladığını belirten Yıldız, şu an Adana'nın yanı sıra Mersin, Osmaniye, Tarsus, Ceyhan, İskenderun'a kadar iş yapar hale geldiğini söyledi.

Yıldız, kuş sektöründe dükkan açıp para kazanmaya başlayınca tekrar işinin büyüdüğünü bununla birlikte yemlik, tünek, kafes gibi ürünleri kendisinin yapmaya başladığını anlattı.

Kaynak: AA

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