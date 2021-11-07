BARTIN (İHA) - Hobi olarak başladıkları kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştılar

BARTIN - Bartın'da tekstil yatırımları bulunan Aydın ailesi hobi amaçlı başladığı kivi yetiştiriciliğinde 400 ton üretime ulaştı.

Bartın Organize Sanayi Bölgesinde tekstil fabrikası kuran Aydın ailesi Akçalı köyünde satın aldıkları 50 dönüm arazide hobi amaçlı kivi yetiştiriciliğine başladı. Aydın ailesi 50 dönümlük alanda dikimi yapılan 2 binden fazla kivi fidanının bölge iklimine uyum sağlamasının ardından bataklık haldeki 150 dönüm araziyi de satın alarak tarıma elverişli hale dönüştürdü.

Satın aldıkları araziyi tarıma elverişli hale getirebilmek için büyük mücadeleler veren aile 300 tır ağaç kabuğu, 40 tır gonca taşı ve 150 tır torfu maddesini karma yaparak arazi üzerine serdi. Bu araziye ise 10 binden fazla kivi fidanı diken aile toplanan kivilerin ayrıştırılması için tesis ve kivileri gerekli ısıda saklayabilmek için soğuk hava deposu gibi yatırımlar gerçekleştirdi.

İlk yıllarda zirai don gibi nedenlerle hedeflenen verimin alınamadığı arazide son yıllarda ise 400 tonluk kivi üretimine ulaşıldı.

Yeni sezon mahsullerinin toplanmaya başladığı arazide 40 kişilik ekiple toplama çalışması yapılıyor. Kasalara toplanan kiviler traktörlerle soğuk hava deposuna taşınıyor. Ayrıştırıldıktan sonra iç pazarda satışa sunulan kivilerin yurt dışına ihracatı noktasında ise görüşmeler devam ediyor.

Aydın ailesi fertlerinden 62 yaşındaki Gülbey Aydın, "Hobi olarak başlamıştık. Şurayı da yapalım derken 200 dönüm bahçe oluşturduk ve 13 yıldır devam ediyoruz. Verim aldığımız zaman 10 ton, 20 ton gittikçe arttı. Ağaçlar da 3-5 yaşına geldiği zaman verim arttı. Bazen çok don olayı yaşadık burada. Maalesef dondan dolayı bir şey alamadık. 3-5 yıl yani 20 ton 30 tonda kaldık. En az 500-600 ton almamız gerekirken 30 tonda, 20 tonda, 80 tonda, 150 tonda kaldığımız yıllar oldu. 3 yıl filan böyle 400 tona yaklaşık çıktık. 4-5 yılımız bahardaki don olaylarından dolayı heba oldu verim alamadık. Bu sezon yaklaşık 400 ton kivi toplamayı bekliyoruz. Tabi bu 20 ton aşağı 20 ton yukarı olabilir. Şu anda topluyoruz." Dedi.

Bölgede yaşayan ev kadınlarına istihdam olanağı sunan kivi yetiştiriciliğinde gelecek yıllarda üretimin daha da artması bekleniyor.