Hobi Olarak Başladıkları İşte Talebi Karşılayamıyorlar

EMRE ŞAHİNOL - Samsun'un Alaçam ilçesinde hobi olarak süs tavuğu beslemeye başlayan iki arkadaş, hayvanların yumurtalarının yüksek fiyatla satıldığını görünce oluşturdukları kümesle girişimci oldu.

İlçede memurluk yapan Turgay Baş ile makine mühendisi arkadaşı Samet Kır, birkaç yıl önce hobi amaçlı beslemek üzere birkaç süs tavuğu aldı.

Hem tavukların hem de yumurtalarının yüksek fiyattan alıcı bulduğunu gören iki arkadaş, yetiştiricilik yapmaya başladı.

Baş ile Kır'ın zamanla sayılarını artırarak oluşturdukları kümeste bugün 120 civarında süs tavuğunun yanı sıra altın sülün, kınalı keklik, bıldırcın da bulunuyor.

Kır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kümeslerinde 22 ırkta 120 civarında süs tavuğu ve bazı kuş türleri bulunduğunu söyledi.

Bazı cins tavukların tanesini 2 bin liradan sattıklarını belirten Kır, "Yurt içinde pek çok ildeki müşterilerimize yumurtaları özel paket içinde veriyoruz. Yurt dışında da İngiltere ve Almanya'daki tanıdık müşterilerimize gönderiyoruz. Şu anda nisan ayı da dahil olmak üzere yumurta satışlarımız dolu." dedi.

Tavuklarından günde ortalama 100 yumurta aldıklarına işaret eden Kır, Türkiye'de bulunmayan ırkların yumurtasını yurt dışından getirterek kuluçka makinesinde çıkartıp yetiştirdiklerini anlattı.

Samet Kır, Türkiye'de ve dünyada süs tavuklarında en çok susexs, autsralorp, bresse, wyandotte, brahma ve orpington ırklarının tercih edildiğini vurgulayarak, "Dünya yumurtlama şampiyonu autsralorp ile bresse, ayaklarının mor olmasıyla dikkat çekiyor ve en süslü ırklardandır. Sarı-siyah renkteki wyandottenin ise fiyatı 2 bin, yumurtası da 50 liradan alıcı buluyor. Yılda 100-200 arasında yumurta veriyor." diye konuştu.

Kır, kümeslerinde kuluçkalık yumurtaların tanesinin 10 ile 50, süs tavuklarının da cins ve ırklarına göre 100 ile 2 bin lira arasında satıldığını söyledi.

Son yıllarda süs tavuğuna ilginin arttığını dile getiren Kır, "Tavuklardan elde ettiğimiz kuluçkalık yumurtaları satıyoruz. Buna ilgi duyanlar bizi sosyal medya üzerinden buluyor. Tabii bunun pazarı, müzayedeleri de oluyor. Amacımız ileride daha büyük bir çiftlik kurarak dünyanın en iyi ırk tavuklarını burada yetiştirmek." ifadelerini kullandı.