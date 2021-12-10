Hobi olarak başladıkları halı dokuma kursu geçim kaynakları oldu

HATAY (AA) - Hatay'da hobi amacıyla halı dokuma kursuna katılan 20 kadın, zamanla işlerinde ustalaşıp sattıkları ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlamaya başladı.

Kadın kursiyerler sosyalleşmek ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde (HAZEK) yaklaşık 1,5 yıl önce açılan halı dokuma kursuna katıldı.

Aldıkları eğitimle halı dokumada ustalaşan kursiyerler, bir firma aracılığıyla İran'dan sipariş almaya başladı.

Müşterilerinin talebine göre motifleri ilmek ilmek dokuyan kadınlar, halıları metrekaresi 170 liradan satışa sunuyor.

Usta öğretici Semra Canıtez (55), AA muhabirine, ilk başta 3 tezgahla başladıklarını, zamanla bu sayının giderek arttığını söyledi.

Kursa katılan 20 ev kadının işi çok iyi öğrendiğini ve ortaya muazzam ürünler çıkardıklarını belirten Canıtez, "Bu eğitime başlarken sadece kadınlarımıza öğretmek amacıyla başladık ve işin bu kadar ilerleyeceğini tahmin bile etmedik. Bir süre sonra bir firma bizi buldu ve onlarla anlaşma yaptık, ürünlerimizi İran'a satmaya başladık. Kadınlarımız dokudukları kadar paralarını alıyorlar ve ev ekonomilerine katkı sağlıyor." dedi.

Azerbaycan'dan da iş teklifi aldılar

Cenıtez, bir metrekare dokumanın en az 2 hafta sürdüğünü, şimdiye kadar kadınların sattıkları halılardan 60 bin liraya yakın kazanç elde ettiklerini anlattı.

Tüm halıların el emeği göz nuru olduğunu vurgulayan Canıtez, "Azerbaycan'dan da geldiler, onlar da bizden ürün istedi ama biz şu an ancak İran'ın taleplerine yetişebiliyoruz. Azerbaycan'dan gelen teklifi de ileriki günlerde değerlendireceğiz." dedi.

Kursiyer olarak başladı, ustalık belgesi almaya hazırlanıyor

Kursiyerlerden, ustalık belgesi almaya hazırlanan 42 yaşındaki Fevziye Kaplan, kurs sayesinde artık çalışan bir kadın olduğunu ifade etti.

Kursa geldiğinde halı dokumasını bilmediğini, işi 3 ayda öğrendiğini aktaran Kaplan, "Kurstan aldığım belgeyle çıraklık eğitimine gittim, belgemi aldım, şimdi de ocakta sınavım var ve artık ustalık belgesini alacağım. Sosyalleşmek amacıyla kursa gelmiştik ama daha sonra dokuduğumuz halılar yurt dışına gitmeye başladı." diye konuştu.

Fatma Melekoğlu (38) ise kursa katılmadan önce ciddi maddi sıkıntı çektiğini, işi öğrendikten sonra kazanç sağlamasının kendisini rahatlattığını söyledi.

Hiç bilmediği bir işin ustası olduğuna işaret eden Melekoğlu, "Başlangıçta hiçbir hayalimiz yoktu. Örüyorduk ama ilerisini göremiyorduk. Şimdi bu halılar nereden nerelere gidiyor. Bu da bizi açıkçası mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Melekoğlu, ayda 800 ila bin lira arasında kazancının olduğunu, bu parayla 4 çocuğunun ihtiyaçlarına katkı sağladığını belirtti.

AA / Lale Köklü Karagöz - Son Dakika Haberleri

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