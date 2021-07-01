Hobi olarak başladığı müzik aleti yapımında usta oldu

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan emekli Lokman Bekar, internetten izlediği videolar ve aldığı bilgilerle hobi olarak başladığı müzik aleti yapımında başarılı oldu.

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşayan emekli Lokman Bekar, internetten izlediği videolar ve aldığı bilgilerle hobi olarak başladığı müzik aleti yapımında başarılı oldu.

İlçenin Akmescit köyünde yaşayan 57 yaşındaki üç çocuk babası Bekar, mevsimlik olarak çalıştığı ÇAYKUR'dan üç yıl önce emekli oldu.

Bekar, emekli olduktan sonra köy evinin altındaki 11 metrekarelik alanı atölyeye çevirdi.

Bir süre sonra internetten videolar izleyip, kopyasını çıkardığı resimlere bakarak bağlama ve kemençe yapmayı başaran Bekar, 20 santimden 1,5 metre uzunluğa kadar kemençe yapar hale geldi.

Atölyede kendini geliştirmeye devam eden Bekar, bağlama ve kemençenin yanında internetten yapımına ilişkin videolar izleyerek elektro bağlama, elektro kemençe, keman ve tulum için nav üretmeyi de başardı.

Ürettiği bütün müzik aletlerine ses vermeyi başaran Bekar, düğünlerde saz çalıyor, kemençecinin olmadığı günlerde ise kemençeyi eline alarak ortamı renklendiriyor.

Bekar, AA muhabirine, yaklaşık 12 yıl önce kemençeye merak duymaya başladığını, emekli olduktan sonra evinin altında 11 metrekarelik alanı atölyeye çevirdikten sonra bağlama ve kemençe gibi müzik aletlerinin yapımını öğrendiğini belirtti.

Müzik aletlerini ölçülü şekilde yapmaya çalıştığını vurgulayan Bekar, "Ufak tefek hatalarımız oluyor. Zaman zaman bozuyoruz, düzeltiyoruz." dedi.

Hobi olarak yaptığı bir işin bu noktaya geleceğini kendisinin de düşünemediğini aktaran Bekar, şunları kaydetti:

"Geçen Almanya'dan arkadaşlarımız gelmişti. Buradan Almanya'ya yaptığımız kemençelerden götürdü. Türkiye'de değişik illerden arıyorlar. Buraya gelip bakanlar oluyor. 'Nasıl başardın? Bir sesini dinleyelim. Sen bu işi çözdün. Yapıyorsun.' diyorlar. Ben de beğenilince daha çok azmettim. Hobi olarak başladım, devam ediyoruz. Resme bakarak aynı şeyi üretiyorum. Ölçülü yapıyorum. İnternet üzerinde ölçüleri var. Ağaç ne olursa olsun kızılağaç, çam ağacı her türlü ağaçtan kemençe yaparım. Önemli olan kapak. Her türlü ağaçtan yaptım. Kapak çok değerli. Borçka Artvin ladin ağacı kapağı çok güzel ses veriyor."

Müzik aletinin her türlüsünü yapmaya çalıştığını dile getiren Bekar, "Kemençe yaptıktan sonra tulum navı yaptım. Hazır tulum var elimizde. Ardından saz yaptım, kısa bağlama, uzun bağlama. Daha sonra elektro bağlamaya bakarak şemasını çizerek ölçülü yaptım. Daha sonra keman yapmayı denedim ve başardım. Kemanı düğün programına götürdük ve çaldık. Çok güzel ses verdi. İkili sazlarımız var. Elektro kemençe, ufak curalar olsun yapıyorum. Hobi olarak yapmaya başladığım bir işi başardığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Saz çalmaya çok sevdiğini vurgulayan Bekar, şöyle konuştu:

"Kemençeyi o kadar iyi çalamıyorum. İleride daha iyi yapacağımı düşünüyorum. Keman yaptım ama çalamıyorum. Alışmadığım için yapamıyorum. Tutuş tekniği beni zorluyor ama deniyorum. İleride çalacağıma inanıyorum. Saz, kemençe çalmak için hiç kursa gitmedim. Ezber usulü öğrendim. Ufak tefek hatalarımız oluyor ama ölçülü notaya uygun yapmaya çalışıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı