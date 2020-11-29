Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor
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Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor

29.11.2020 09:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:58

Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor Kivi üreticisi Selçuk Eroğlu: "1 yılda üretim yüzde 50 arttı"DÜZCE – Düzce'de hobi olarak evinin bahçesinde kivi yetiştirmeye başlayan Selçuk Eroğlu, siparişlere yetişemez duruma geldi.

Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor

Kivi üreticisi Selçuk Eroğlu: "1 yılda üretim yüzde 50 arttı"

DÜZCE – Düzce'de hobi olarak evinin bahçesinde kivi yetiştirmeye başlayan Selçuk Eroğlu, siparişlere yetişemez duruma geldi.

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Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi'nde ikamet eden Selçuk Eroğlu, hobi olarak başladığı kivi yetiştiriciliğini mesleğe çevirmeyi düşünüyor. Şimdiden birçok kişinin kendisinden kivi fidesi istediğini belirten Eroğlu, fındığın yanı sıra Düzce'nin kivi ile adının duyulmasını istediğini belirtti. Geçen seneye oranla verimin yüzde 50 arttığını belirten üretici Eroğlu, "Hobi olarak kivi yetiştirmeye başladım. Kivilerimizin verimi güzel. Bakım tabii ki de istiyor. 3 senedir hasat yapıyoruz. Bu sene güzel verim aldık. Geçen sene 50 kiloya yakın ürün toplamıştık. Bu sene budadık, hayvan gübresi verdik. Böylelikle verim yükselmeye başladı. Burada aslında üzüm bağı vardı. Hobi olarak başladığımız için çok özenmemiştik başlarda. Ama şu anda verim güzel oldu talep de çok güzel. Siparişler geliyor. Siparişler çok olduğu için ağaçları çoğaltmayı da düşünüyoruz. Hobi olarak değil de belki meslek olarak da yapabiliriz kivi yetiştiriciliğini. Bir de kivinin şöyle bir özelliği vardır; 7 meyvenin veremediği vitamini verir. Kivi ayrı bir vitamin kaynağı" dedi.

"Fındığa alternatif olacak"

Düzce'nin en önemli gelir kaynağı olan fındığa alternatif olacağını ifade eden Eroğlu, şimdiden birçok kişinin kendisinden kivi fidesi istediğini söyledi. Düzce'nin adı neden kiviyle duyulmasın diyen üretici Eroğlu son olarak şöyle konuştu: "Şu an da benden gören insanlar komşularımız olsun, duyanlar olsun benden fide istiyorlar. Kivi tüketiminin artık daha fazla olacağını düşünüyorum bu çevrede. Geçen sene 55-60 kiloya yakın kivi aldık ama bu sene 100-120 kilo civarında kivi aldık. İnsanların talebi çok olduğu için elimizden geldiği kadar siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Talepleri görünce herkes kivi dikecek"

Düzce'de bir kişide üretimi gördükten sonra kendi bahçesinde de dikim yapan Eroğlu, talep sonrasında birçok kişinin kivi dikimi yapacağını belirterek, "Ben bu işi Ballıca köyünde bir ağabeyin bahçesinde gördüm. Oradan bir fide aldık. Ekip bakımını yapınca da bu kıvama geldik. Talepleri görünce herkes kivi dikmeye başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü çevremdeki insanlar görüyorlar talep oranını. Şimdiden fide isteyenler oluyor. Eşimize dostumuza elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Belki hobi olarak başlarlar, belki arazilerine de dikebilirler. Neden Düzce'nin adı kiviyle duyulmasın ki" şeklinde konuştu.

Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kivi üretiminde şimdi siparişlere yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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