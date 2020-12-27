Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Pasta yapmaya bir arkadaşının ricası üzerine başlayan Emine Diker, yeni yıla sayılı günler kalması nedeniyle siparişlere yetişemiyor.

Eskişehir'de yaşayan ve asıl işi bilgisayar destekli muhasebe kurslarında eğitmen olarak 15 yıldır görev yapan Emine Diker, rica üzerine arkadaşına pasta yapmasıyla ikinci işine başladı. Masal pasta adı altında, kız kardeşiyle birlikte gelen siparişler üzerine pasta ve kurabiye yapan Diker, son zamanlarda yılbaşının yaklaşması ile birlikte işindeki yoğunluğun arttığını ve yılbaşına özel figürlerle adeta yok sattıklarını dile getirdi.

"Müşterilerimize taleplerine karşılık vermek için özveriyle çalışıyoruz"

Yaptığı ek iş ile aile bütçesine katkısının memnuniyetini yaşadığını belirten pasta ustası, işinden arta kalan zamanlarda özverili bir şekilde çalışıp müşterilerine en iyi pastaları yapabilmek için çalıştığını söyledi. Emine Diker, "Mutfağımdan çıkan her pasta ile birilerinin özel günlerine, anılarına katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir anne olarak pasta yapımında özellikle çocukların tüketeceğini düşünerek katkı malzemesi olmadan doğal malzemeler kullanıyorum. Ev yapımı, katkı maddesiz pastalar ve kurabiyeler yapmamız tercih edilme sebebimiz oldu diyebilirim. Pasta siparişleri hızla devam ediyor, yeni yılın yaklaşması ile birlikte hediyeleri olarak 'gingerbread' olarak bilinen tereyağlı, pekmezli, zencefilli ve tarçınlı kurabiye hazırlamaya başladık. Son iki haftadır kardeşim ile birlikte şehir içi ve şehir dışı siparişlerimizi özenle yetiştirmeye çalışıyoruz, yoğun talepten oldukça memnunuz. 2021 yılının tüm insanlığa ilk önce sağlık getirmesini diliyorum. Sağlığımız yerinde ise gerisinin bizi bulacağına inanıyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı