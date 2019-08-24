Hobi olarak başladığı filografide çivi ve teli sanata dönüştürüyor

24.08.2019 11:22

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Adem Aksoy, çivi, bakır tel ve çeşitli malzemeler kullandığı filografi sanatıyla aralarında devlet büyükleri ve bürokratların tablolarının da bulunduğu eserler yapıyor.

Aksoy (28), yaklaşık 8 yıl önce hobi olarak, değişik malzemeler üzerine çakılan çiviler arasında renkli bakır tellerin örülmesi sanatı olan filografiye merak saldı.

Zamanla sanatını geliştiren ve yaptığı çalışmaların beğenilmesi üzerine siparişler alan Aksoy, bu eserlerini Tekirdağ'ın yanı sıra sosyal medyadan Türkiye'nin birçok iline satmaya başladı.

Aksoy, çalışmalarını, kullanılan malzeme ve tablonun büyüklüğüne göre 200 ile 3 bin lira arasında satıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresi, Türk bayrağı ve bazı siyasi partilerin simgelerini de filografi sanatıyla yapan Aksoy, çalışmalarını daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Adem Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı sanatının zamanla gelir kaynağı olduğunu söyledi.

Bazı çalışmalarını 1, bazılarını 10 gün, bazılarını ise bir ay ya da daha fazla sürede yaptığını dile getiren Aksoy, "Türkiye'nin hemen hemen her yerinden sipariş alıyorum. Bazıları sadece çivi üzerine iple işlenmiş, bazıları da çok özel taşlarla işlenmiş tablolar istiyor. Herkesin isteğine göre eserler yapıyorum." dedi.

"Bazı tablolarda 2-3 bin çivi kullanıyorum"

Küçük bir Türk bayrağı tablosunda yaklaşık 300, özel yaptığı tablolarda ise 2-3 bin çivi kullanıldığını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Bazı tablolarda da özel üretilen akvaryum taşlarını kullanıyorum. Binlerce taşı tek tek yapıştırarak ortaya çıkarılan el emeği göz nuru tablolar herkesin beğenisini kazanıyor. Filografi sanatında kullanılan malzemeler de özel üretiliyor. Bir tablo yapımında şablonları çıkardıktan sonra, fon olarak kullanacağımız kumaşı seriyoruz ve işlemeye başlıyoruz. Bazen binden fazla çiviyi ve telleri de özel bir teknikle sararak eseri ortaya çıkarıyoruz."

Aksoy, bazı özel çalışmaları siyasilere ve ünlülere hediye ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'a ve bazı siyasilere işlediğim tabloları hediye ettim. Ayrıca ünlü sanatçılardan tablo hediye ettiğim isimler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani'nin silüetlerini işledim. Bu tabloda ayrıca iki devletin bayraklarını da özel taşlarla işlerken, Arapça olarak Katar ve Türkiye isimlerini yazdım. Bu tabloyu eğer uygun görürse Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum."

Kaynak: AA