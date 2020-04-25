Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti
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Kayseri, Güncel, Haber

Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti

Kayseri'de hobi olarak çilek üretmeye başlayan Gökhan Ayvaz hem meyve hem de fide talebine yetişemeyince üretim alanını genişleterek profesyonel tarıma geçti.

25.04.2020 12:31 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:34
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti

Kayseri'de hobi olarak çilek üretmeye başlayan Gökhan Ayvaz hem meyve hem de fide talebine yetişemeyince üretim alanını genişleterek profesyonel tarıma geçti.

Orta Sanayi Sitesi'nde plastik enjeksiyon ürünleri üreten bir imalathanede çalışan Gökhan Ayvaz, yaklaşık 2 yıl önce 200 metrekarelik hobi bahçesinde çilek üretmeye başladı.

Ayvaz, ürettiği çilek ve fidelerin yoğun talep görmesi üzerine babasıyla üretim alanını genişletmeye karar verdi.

Daha önce kiraya verdikleri Melikgazi ilçesi Altınoluk Mahallesi'ndeki 4 dönüm arazisinde fide üretimine başlayan Ayvaz, geçen yıl sonbaharda toprakla buluşturdu bu fidelerden 15 ton meyve almayı hedefliyor.

Ayvaz, AA muhabirine, ürünleri ilgi görünce profesyonel tarıma geçerek ihtiyaçları olan fideleri ürettiklerini söyledi.

Kısa sürede 35 bin fideye ulaştıklarını anlatan Ayvaz, şöyle devam etti:

"Hobi olarak üretim yaparken çevremizden hem fidelerimize hem de ürettiğimiz meyvelere talep arttı. Zaten mevcutta arazimiz de vardı. Bu nedenle kısa sürede üretim alanını genişletebildik. İşe başlamadan önce de ciddi araştırmalar yaptık. Tarım fuarlarını gezerek lider üreticilerle ve akademisyenlerle görüştük. Elde ettiğimiz bilgileri arazimizde uyguladık. Şu anki fidelerimizi 2019'un sonbaharında ektik. Tesisimizde hem meyve hem de fide üretimi mevcut. Bu işte ikisini ayrı ayrı yapmak gerekiyor. Fide almak isterseniz meyve alamıyorsunuz, meyve almak isterseniz de fide alamıyorsunuz."

Ayvaz, bu yıl 4 dönüm alandan 15 ton çilek almayı hedeflediklerini belirterek, tam kapasiteye ulaşınca bunun 30 tona çıkacağını kaydetti.

Dedesinin de tarımla uğraştığını ve bir dönem çilek üretimi yaptığını vurgulayan Ayvaz, onun eski yöntemlerle yaptığı üretimi, modern tarımla gerçekleştirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince profesyonel tarıma geçti

Kaynak: AA

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