Hobi olarak başladı yurt dışına keklik ve sülün eti ihraç ediyor

BURSA (İHA) - Bursa'da hobi olarak keklik ve sülün yetiştirmeye başlayan kişi şimdi yurt dışına etlerini ihraç ediyor.

10 yıl önce fabrikada çalışırken hobi olarak keklik ve sülün yetiştirmeye başlayan Suat Köprücü, bu kuşların üretimini de yapmaya başladı. Fazla olan keklik ve sülünleri kesip satmaya başladı. Kuşların etleri çok fazla talep görünce fabrikadaki işinden ayrılıp bu işi yapmaya başladı. Yılda 12 bin keklik ve sülün üretimi yaparak bunları kesip etlerini satıyor. Girişimci yurt dışından da büyük talep gören keklik ve sülünden önümüzdeki yıl 100 bin adet üretim yaparak satmayı düşünüyor. Temizlendikten sonra 350 ila 500 gram ağırlığında gelen keklikler 140 liradan satılırken, 500 ila 900 gram ağırlığında gelen sülünler ise 190 liradan alıcı buluyor. Bu kuşların etleri bir çok hastalık içinde tercih ediliyor. Tadı yiyenler tarafından çok beğenilen keklik ve sülün etine talep her geçen gün artıyor.

Bu işe hobi olarak başladığını ifade eden Suat Köprücü, "Yetiştirdiğim keklik ve sülünlere talep fazla olunca fabrikadan ayrılıp bu işi yapmaya karar verdim. Şimdi yılda 12 bin adet üretim yaparak bunların etlerinin satışını yapıyorum. Sadece yurt içine değil yurt dışına da gönderiyorum. Bir çok hastalık tedavisi için tüketilen keklik ve sülün eti ayrıca lezzetli olduğu içinde tercih ediliyor. Önümüzdeki yıl 100 bin adet üretim yapmayı düşünüyorum. Talep çok fazla taleplere yetişmekte zorluk çekiyorum. Fiyatlar ise keklik eti adet fiyatı 140 lira sülün ise 190 liradan satmaktayım" dedi. - BURSA