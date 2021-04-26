Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor
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Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor

İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI - Haberler | Yaşam

Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor Amasya'da yaşayan 2 çocuk annesi 15 yıllık ana sınıfı öğretmeni Tuğba Yeşil (39), 3 yıl önce yapmaya başladığı bez bebekleri Türkiye'nin dört bir tarafına ve yurt dışına gönderiyor.

Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor

AMASYA - Amasya'da yaşayan 2 çocuk annesi 15 yıllık ana sınıfı öğretmeni Tuğba Yeşil (39), 3 yıl önce yapmaya başladığı bez bebekleri Türkiye'nin dört bir tarafına ve yurt dışına gönderiyor.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Tuğba Yeşil, 2017 yılında internetten yaptığı araştırmalar sonucunda iplerden bebek örmeye karar verdi. "Yapabilir miyim acaba?" dediği işinde kendine inanarak yurt içi ve yurt dışına "oyuncak bebek" satışı yapıyor.

Sosyal medya üzerinden siparişlerini aldığı bebekleri, müşterilerin istekleri doğrultusunda hazırlayıp 15 ila 20 arasında teslimini yapıyor. Sosyal medya üzerinden videolar izleyerek bu işe hobi olarak başlayan Tuğba Yeşil, zamanının çoğunu "oyuncak bebek" yapımına harcıyor.

Oyuncak bebek tasarımcısı Tuğba Yeşil, "Hobi olarak başladım bu mesleğime. İnternet üzerinden araştırmalarımı yaptım. Oradan öğrendim. Müşterilerimizin isteğine göre de hareket ediyorum. İlk önce sipariş üzeri örüyorum. Sosyal medya üzerinden, hesaplarımdan reklamlar, tanıtımlar yapıyorum. Reklamlar sayesinde oyuncaklarımı beğenenler sipariş veriyor" dedi.

Siparişlerini hem yurt içi hem de yurt dışına gönderen Yeşil, "Ben de yurt içine, yurt dışına gönderiyorum. Yüzde 80 her bölgesine göndermişimdir. Kars, Van, İstanbul, Manisa, Ankara, Antalya, Samsun, Amasya, Taşova ile beraber her ilden ilçeden. Avusturalya, Almanya'ya gönderdim" diye konuştu.

Bebeklerin oluşum sürecinden bahseden Yeşil, "Oyuncakların saç modeli ve elbise kıyafetine göre, kombinlerine göre el emeğinin zamanı biraz daha zaman alıyor. Ona göre en fazla 15-20 gün sürebiliyor. Ama bir haftada da bitten oyuncaklarım da var yani" bilgilerini verdi.

Oyuncak bebeklerinin sağlıklı ve zararsız olduğunu söyleyen Yeşil, "Boyları 45-50 santim civarı. İçleri boncuk elyafla dolduruluyor. Yıkanabilir özelliği var, yıkandığı zaman boncuk elyaf olması sebebiyle çabuk kuruyor. Nemli kalmadığı için de bakteri üretmiyor. Çocukların uyku arkadaşı oluyor. Evcilik köşesini renklendiriyor. Bu nedenle sarıldıkları zaman hiçbir şekilde plastik de olmadığı için sağlıklı oyuncak olarak geçiyor isimleri" şeklinde konuştu.

Ev ekonomisine katkı sağlamasının yanında kadınların bu tarz işlere girişmelerini söyleyen Tuğba Yeşil, "Tüm kadınlar ekonomik özgürlüğünü avucunda tutması lazım. Az ya da çok onun bereketini Allah verir zaten. Ben kendime inandım, kendime güvendim, yapabileceğimi düşündüm. Bundan iki sene önce başlamıştım bu üçüncü senem. İlk başladığımda hatırlıyorum 'yapabilir miyim acaba' derken kendime 'yapabilirim' demiştim, kendime güveniyorum demiştim ve şimdi bu aşamadayız" ifadelerini kullandı.

Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor
Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor
Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor
Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor
Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor
Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor
Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor
Hobi olarak başladı, yurt dışına bile gönderiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDOĞAN SIVACI

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