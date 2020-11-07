Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor
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Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor

07.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 07.11.2020 09:18
Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yıl önce hobi olarak başladığı su kabağı çalışması gelir kapısı oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 yıl önce hobi olarak başladığı su kabağı çalışması gelir kapısı oldu.

Züleyha Çetinkaya'nın(47) su kabaklarından yaptığı abajur ile süs eşyaları 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Sanat atölyesine çevirdiği evinde su kabaklarını sanat eserine dönüştüren Çetinkaya, taleplerin artması üzere Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek "Su Kabağı İşlemeciliği Kursu" için onay aldı. Evinin bahçesinde yetiştirdiği su kapaklarına yaptığı işlemeleri ve yaptığı sanatsal çalışmaları gelecek kuşaklara da aktarmak istiyor.

Çetinkaya, "Kabak serüvenim 2 yıl önce başladı. Samsun'da özel bir kurs olduğunu öğrendim. Yapabilir miyim diye merak üzerine gittim. Çok sevdim. Çok keyifli. Çok eğlenceli. Zihninizi tamamen boşaltan bir olay. Kendimi daha çok geliştirmek için kabak yetiştirmeye başladım. Kabakta hayal edip yapamayacağınız hiçbir şey yok. Her şeyi kabakta canlandırabiliyorsunuz. Kurs için bu hafta halk eğitime başvuruda bulundum. Bafra'da bu bir ilk olacak. Önümüzdeki hafta kayıtları tamamladığımızda kursumuz başlayacak" dedi.

Yaptığı su kabaklarına çok talep olduğunu belirten Çetinkaya, "Diğer şehirlere de gönderiyorum. Artık kendi başıma yetişemiyorum. O yüzden öğrenci yetiştirmek istiyorum. İnsanlar için çok güzel bir ek kazanç. Maddi geliri gerçekten çok güzel. Fiyatları 150 lira ile 350 lira arasında. Kabağına göre, işçiliğine göre, motifime göre fiyatları değişiyor. İnsanlar mutlaka bir şeylerle uğraşsınlar. Üstelik şu anda çok kötü bir dönemdeyiz. Pandemi nedeniyle insanların psikolojileri çok bozuk. Kendilerine mutlaka bir hobi bulsunlar. Benim tavsiyem bana göre kabak. Ama onlar ne istiyorlarsa mutlaka yapsınlar" diye konuştu. - SAMSUN

Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor
Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor
Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor
Hobi olarak başladı, talebe yetişemiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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