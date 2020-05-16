Hobi olarak başladı şimdi yurt dışından sipariş alıyor
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Hobi olarak başladı şimdi yurt dışından sipariş alıyor

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 çocuk annesi ev hanımı Ayşegül Çetin, hobi olarak başladığı oyuncak bebek örgülerini işe dönüştürünce siparişlere yetişemez oldu.

Hobi olarak başladı şimdi yurt dışından sipariş alıyor
16.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:56

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 çocuk annesi ev hanımı Ayşegül Çetin, hobi olarak başladığı oyuncak bebek örgülerini işe dönüştürünce siparişlere yetişemez oldu. Korona virüs salgınında evde kal çağrısına uyan Çetin, boş zamanlarında ördüğü bebekleri, sosyal medya hesabından paylaşarak yurt dışından bile sipariş alıyor.

Yaklaşık 1 yıl önce örgü örmeye başladığını anlatan Ayşegül Çetin," Hobi olarak başladım. Daha sonra çok hoşuma gitti. İnsan ördükçe insanın içindeki çocuk da ortaya çıkıyor. Evimin altına halk eğitim kursu açılmıştı. Daha önce deniyor yapamıyordum. Bir hafta kursa giderek teknikleri öğrenmeye başladım. Sağlık sorunum oldu, kursa ara vermek zorunda kaldım. İlk şirinler bebeklerini örmek ile başladım. Sosyal medyada paylaştım. 'Ayşegül abla bize örebilir misin' talepleri başladı. Üzerine düşersem 1 haftada örüyorum. Bu arada pandemi salgını oldu, 'Evde kal' diye diye, Ayşegül de örgü ördü. Kendi kardeşimin kızına da ördüm. Şuan o yurt dışından gelen bebekleri vardı onları bırakmış sadece örgü bebeği ile oynuyor" dedi.

50 ile 150 TL arasından alıcı buluyor

Zahmetli ve emeği çok olduğunu kaydeden Çetin, bir bebek için bir hafta uğraş verildiğini ve 50 TL ile 150 TL arasında bebeklerin alıcı bulduğunu belirtti.

Londra'dan sipariş geldi

Evde oturan kadınlara hem gelir hem de hobi olarak yapabileceği bir iş olduğunu aktaran Çetin, "Sosyal medyadan paylaşmamla birlikte siparişler gelmeye başladı. Siparişler Londra'dan bile var. Bu virüsü bir an evvel atlatırız. Nasıl yollarım şuan bilemiyorum. Adana, Osmaniye Hatay'dan sipariş var. Bu bebeklerin bu kadar ilgi görmesinin sebebi bence organik olması. Çocuklar için tehlike arz etmemesi. Kimyasal ve boğalarına kaçabilecek hiç bir şey yok. Evime gelen çocuklara karne hediyesi veriyorum. Çok mutlu oluyorlar. Yapmak isteyen kadınlara tavsiye ederim" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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