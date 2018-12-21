Hobi Olarak Başladığı İşten Büyük Paralar Kazanmaya Başladı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Yusuf Özgün, boş zamanlarını değerlendirmek için başladığı ahşap işini mesleğine çevirdi. Şehir dışından da birçok siparişler almaya başlayan Özgün, ahşaptan yüzlerce süs eşyası yapıyor.

ŞEHİR DIŞINDAN DA SİPARİŞLER ALMAYA BAŞLADI

Kızıltepe'de parke ve briket makinası satışı yapan Yusuf Özgün, işinden kalan boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap işine başladı. İlk başlarda evinin balkonunda başlayan Özgün, daha sonra işini büyüterek atölye açtı. Hünerli elleri ile ahşaptan yüzlerce süs eşyası yapan Özgün, geri dönüşüme de büyük katkı sağlıyor. Özgün, şehir dışından da sipariş alıyor.

HER ŞEY İŞLERİNİN KÖTÜ GİTMESİ İLE BAŞLADI

Gençlerin internet bağımlısı olduğu bir dönemde zamanını bu işte değerlendirdiğini aktaran Özgün, "Asıl mesleğim briket ve parke makinesi satışı. Bu aralar işlerimiz biraz durgun olduğu için ve makinelerimiz araç gibi değil hemen alınıp satılmıyor. 4-5 ayda bir makine satıyoruz veya satmıyoruz. Düşündüm ve taşındım bu boş zamanımı nasıl değerlendireyim diye. İlk önce bu mesleği hanıma balkonumda özel yapmak istedim. Daha sonra böyle bir yer açmayı düşündüm ve hobi olarak bunu yapmaya başladım" dedi.

"AHŞABI YANMAKTAN KURTARDIM"

Ahşaptan yüzlerce süs eşyası yapan Özgün, "Geçenlerde bir fırının önünden geçerken, bir kütük gördüm ve alıp atölyeme getirdim. Bunu işledim ve vernikledim. Ortaya çok güzel bir ürün çıktı. Aslında ben bir nevi bu ahşabı yanmaktan kurtardım" diye konuştu.

Yusuf Özgün'ün el emeği göz nuru ürünlerine ilçe dışından da talep var;

Kaynak: İHA