Hobi olarak başladı, hayatı değişti
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Hobi olarak başladı, hayatı değişti

Hobi olarak başladı, hayatı değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tokat'ta, emekli olduktan sonra hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir'in hayatı değişti.

Tokat'ta, emekli olduktan sonra hobi olarak akzambak üretimine başlayan Fikret Aydemir'in hayatı değişti.

Akdeğirmen Mahallesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Fikret Aydemir (64), özel sektörden emekli olduktan sonra zambak üretimine başladı. 700 metrekarelik bahçesinde hobi olarak akzambak üreten Aydemir, ilk yıllarda çiçeği ile soğanını satışa sundu. Akzambağın yağı ve polenini de satmaya başlayan Aydemir, emekli maaşını 5'e katladı. Çiçeğinin kilosunu 150 liradan, çayı 2 bin 500 lira, poleni ve yağı 5 bin Avro'dan satılan akzambaklar Aydemir ailesinin gelir kaynağı oldu. 4 yıl önce emekli maaşı ile geçinmeye çalışan yaşlı çift zambak üretimi ile rahat bir nefes aldı. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamaya çalışan Aydemir, bahçesi olanlara zambak üretimi yapmayı tavsiye etti.

Soğanından çiçeğine para ediyor

Kısa sürede bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Aydemir, "Gerek yurt içi gerek yurt dışından yoğun bir talep var. Şu anda çay üretimine başladık. Şurubu yapılıyor, ilaç sanayisinde kullanılıyor. Talep çok. Kullanım alanları da çok fazla. Soğanından çiçeğine kadar para ediyor. Poleni ile yağının kilosu 5 bin avrodan satılıyor" dedi.

Akzambak yüzlerini güldürdü

Akzambak hasadına sabah erken saatlerde başladıklarını ifade eden Aydemir, "Polenini ayrı çiçeğini ayrı topluyoruz. Topladıktan sonra ayıklıyoruz. Kurutuyoruz veya reçel yaparak yaş olarak mayalıyoruz. Temiz hava çiçeklerin içinde mis gibi kokunun içinde çalışmak zevk veriyor. Güzel bir uğraş, karlı iş. Hem para kazanıyoruz. Hem de çiçeklerin içinde yaşayıp gidiyoruz. Akzambaklar yüzümüzü güldürdü. Emeğimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Emekli maaşı ile zor geçiniyorlardı, hayatları değişti

Kadriye Aydemir (54) ise önceden eşinin emekli maaşı ile zor geçinirken zambak üretimi ile hayatlarının değiştiğini belirterek, "Zambak hayatımızı kurtardı denecek kadar güzel. Önceden emekli maaşıyla zar zor geçiniyorduk. Şimdi zambak girdi hayatımıza çok güzel bir geliri getirdi. Yani hayatımızı değiştirdi. Çok güzel, uğraşı da güzel. Yani mükemmel hayat veriyor çiçekler" diye konuştu. - TOKAT

Hobi olarak başladı, hayatı değişti
Hobi olarak başladı, hayatı değişti
Hobi olarak başladı, hayatı değişti
Hobi olarak başladı, hayatı değişti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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