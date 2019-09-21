Hobi Fest 2019 coşkusu başladı

21.09.2019 20:50

Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek Hobi Festivali Hobi Fest 2019 renkli etkinliklerle başladı. Festival off-road araçları, klasik otomobil ve motosikletlerin oluşturduğu şehir korteji başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'te Hobi Fest 2019 heyecanına ortak oldu. Stant alanını gezen Başkan Böcek'e, kamp ateşinde pişirilen kahve ikram edildi. Antalyalılar Hobi Fest için Başkan Böcek'e teşekkür etti.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından hobi meraklılarını bir araya getirerek, Antalya'nın sosyo-kültürel yaşamına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Hobi Festivali'nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu. İki gün sürecek 'Hobi Fest 2019'un açılışında muhteşem bir kortejle düzenlendi.



Antalya caddelerinde nostalji turu



Adrenalin ve eğlencenin sınırsız yaşanacağı Hobi Fest 2019, Antalya Kültür Merkezi önünden klasik otomobil, woswos, Murat 124, off road araçları ve motosikletin katılımıyla düzenlenen kortejle başladı. Birbirinden renkli araçların yer aldığı kortej Konyaaltı Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Işıklar Caddesi (Atatürk Caddesi), Dedeman Otel önünden Muratşapa Belediyesi, Beyaz Dünya, Şirinyalı, Meydan, Mevlana, 100.Yıl, Konyaaltı Sahil bandının ardından Cam Piramit alanında tamamlandı. Korna sesleri eşliğinde kortej yapan araçlara vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.



Klasik araçların renkli gösterileri



Hobi Fest 2019'un ilk gününde Off-Road Özel Seyirci Etabı, nostaljik otomobil ve motosiklet sergisi, satranç sporu eğitim ve müsabakaları, kumandalı otomobil yarışları, fly board gösterileri, basketbol turnuvası, karma fotoğraf sergisi gibi birbirinden renkli etkinliklerle yer aldı. Türk Hava Kurumu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Klasik Otomobil Kulübü, Vosvos kulüpleri ve motosiklet kulüpleri gibi birçok kurum, vakıf, dernek Cam Piramit içerisinde kurdukları stantlarda gün boyu vatandaşlarla buluşarak faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türk Hava Kurumu kurduğu stantta Flight Simülatör eğitimleri vererek vatandaşlara farklı bir deneyim yaşattı. Hobi Festivali'nde çocuklarda eğlenceye doydu. Çocuklar şişme oyun parkları, langırt ve rodeo alanında aileleriyle birlikte eğlenceli bir gün yaşadı.



Off-Road etabı nefes kesti



Festival kapsamında adrenalin tutkunları için Beach Park içerisinde Off -Road gösterisi gerçekleşti. Büyükşehir Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan parkurda off-road araçları birbirinden zorlu etapları geçerek izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle kadın off-road sürücü Hilal Kayahan'ın performansı büyük alkış aldı.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Hobi Fest 2019'un heyecanına ortak oldu. Başkan Böcek, festival alanında kurulan stantları tek tek gezerek vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Başkan Böcek'e kamp ateşinde pişirilen kahve ikram edildi. Çocuklar için düzenlenen zeka oyunlarında dereceye giren öğrencilere madalya takan Başkan Böcek, çocukları başarılarından dolayı tebrik etti. Hobi Fest 2019'u düzenlenmesinden dolayı mutluluklarını dile getiren Antalyalılar da Başkan Böcek'e Hobi Fest heyecanının yaşattığı için teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA