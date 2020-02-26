Hobi evlerinin sahipleri belli oldu
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Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Kağıthane Belediyesi'ne ait Hamidiye Mahallesi'ndeki Hobi Bahçesi'nde bulunan evlerin sahipleri kura ile belirlendi.

26.02.2020 16:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:34
Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Şehrin içinde vatandaşların sebze, meyve yetiştirmelerine imkan sağlamak amacıyla hizmete sunulan Hobi Bahçesi'ndeki 58 adet hobi evi düzenlenen kura çekimi ile sahiplerini buldu. Mahallesi Gölcük Sokak'ta bulunan hobi evleri bir yıllığına kura ile belirlenen vatandaşlara kiralandı.

Nikah Salonu'nda düzenlenen kura çekimine vatandaşların ilgisi yoğundu. Kura çekimine Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de katılarak ilk kurayı kendisi çekti. Hobi evlerine talip olan vatandaşların da kura çektiği programda 58 asil ve 6 yedek toplam 64 vatandaş bir yıllığına hak sahibi olarak belirlendi.

Kaynak: Bültenler

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