Hobi bahçesine ektiği ata tohumundan 1 kilo 106 gramlık domates elde etti SAKARYA'nın Karasu ilçesinde ev kadını Rabia Çalık (45), hobi bahçesine ektiği ata tohumundan 1 kilo 106 gram ağırlığında domates elde etti.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde ev kadını Rabia Çalık (45), hobi bahçesine ektiği ata tohumundan 1 kilo 106 gram ağırlığında domates elde etti. Ürettiği domatesi tartıya koyup tartan Çalık, "Bu domates bu senenin rekoru oldu" dedi.

Karasu'ya bağlı Kuyumculu Mahallesi'nde yaşayan Rabia Çalık, evinin yakınındaki hobi bahçesinden topladığı domatesin büyüklüğüne şaşırarak oğlundan domatesi tartmasını istedi. Tartıya koydukları domatesin 1 kilo 106 gram ağırlığında olduğunu fark eden Çalık şaşkınlık yaşadı. Ata tohumlarından domates ürettiğini söyleyen Rabia Çalık, "Bahçemde hobi olarak ekim yapıyorum, kendimize, eşime, dostuma göre ekiyoruz. Sabah akşam gelip sulama ve bakımlarını yapıyoruz. Bahçede kendi organik gübremizi kullanıp kesinlikle ilaç falan atmadan domateslerimizi yetiştirdik. Domates tohumları da ata tohumumuz olan yerli kendi tohumlarımızdır. Bu sene domatesleri topladım 2-3 tanesini oğluma verdim şunları bir tartar mısın dedim. Oğlum domatesin ağırlığını tahmin etmemi istedi. Ben de 600 ila 700 gram arası gelir dedim. Bana 1 kilo 106 gram geldiğini söyleyince şaşırdım. Diğerlerinde 300 ila 600 gram da gelen vardı ama bu domates bu senenin rekoru oldu" dedi.

Kaynak: DHA