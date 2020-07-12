Hobi bahçesinde öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hobi bahçesinde öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sahibi olduğu hobi bahçesinde ölü bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Erdem Şanlıer'in (82) cüzdanı ve otomobilinin çalındığı belirlendi.

Hobi bahçesinde öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış
12.07.2020 16:02 | Son Güncelleme: 12.07.2020 16:06

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sahibi olduğu hobi bahçesinde ölü bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlanılan Erdem Şanlıer'in (82) cüzdanı ve otomobilinin çalındığı belirlendi.

Dün akşam, Darıca'nın Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Balcı Sokak'ta bulunan seranın içinden su aktığını fark eden mahalleli, durumdan şüphelenip içeri baktığında Erdem Şanlıer'in yerde hareketsiz halde yattığını gördü. Mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Erdem Şanlıer'in öldüğü tespit edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede ceset üzerinde darp izlerine rastlandı. Serada da inceleme yapan ekipler, hobi bahçesinin sahibi olan Şanlıer'in cüzdanının ve kapının önündeki mavi renkli kaplumbağa diye bilinen otomobilinin çalındığı belirledi. Polis ekipleri, Almanya'da uzun yıllar çalıştıktan sonra Darıca'ya yerleşen ve yalnız yaşayan Erdem Şanlıer'in, cuma günü akşam saatlerinde öldürüldüğünü tahmin ediyor.  Şanlıer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. 'YEMEK İÇİN GELMEYİNCE MERAK ETTİK'Erdem Şanlıer'in sürekli olarak yemek yediği kafenin sahibi, "Her akşam eve gitmeden önce mutlaka bize uğrar yemek yerdi, yemek yemese dahi bir kahve içer öyle giderdi. Cumartesi günü öğle yemeği için de iç pilav siparişi vermişti. Gelmeyince merak edip, aradığımızda cep telefonuna ulaşamadık. Birkaç defa daha arayıp ulaşamayınca merak edip evine gittim, evde de kimse yoktu, bu defa seraların bulunduğu hobi bahçesini gittiğimde uzun süre suyun açık kaldığını fark ederek şüphe üzerine polisi ve sağlık ekiplerini aradım, geldiklerinde ölmüştü." dedi.

Erdem Şanlıer'in Almanya'da yaşayan oğluna ölüm haberinin verildiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın Ekonomi
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte...
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi 3. Sayfa
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
'Cehennem Melekleri' çetesinin lideri adliyeye sevk edildi 3. Sayfa
"Cehennem Melekleri" çetesinin lideri adliyeye sevk edildi
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı Yaşam
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor Yaşam
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Ayasofya'nın cami olmasına bir tepki de Ermenistan'dan geldi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Spor muhabiri Alper Yemeniciler, beIN Sports'la yollarını ayırdı
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
Yusuf Günay'dan Nihat Özdemir'in sözlerine yanıt: Asıl mecrasından saptırmaya yönelik
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Diagne'den kafa karıştıran Trezeguet paylaşımı! Fotoğrafa sosyal medyadan yorum yağdı
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, ülkesi Norveç'te gece kulübünden atıldı
Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, ülkesi Norveç'te gece kulübünden atıldı
Rusya'daki banka soygununu kameralar saniye saniye kaydetti
Rusya'daki banka soygununu kameralar saniye saniye kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Halife Hafter Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Reynmen Ece Erken Çağla Şıkel
Spor Podolski Serdar Gürler Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Muğla Bodrum Antalya
Şu an buradasınız: Hobi bahçesinde öldürülen yaşlı adamın, cüzdanı ve otomobili çalınmış - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 16:06:03. #1.15#
title