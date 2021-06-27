"Hobi Bahçesi" Projesinde Sona Yaklaşılıyor
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"Hobi Bahçesi" Projesinde Sona Yaklaşılıyor

'Hobi Bahçesi' Projesinde Sona Yaklaşılıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Şanlıurfa'da yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlara şehir merkezinde stresten uzak, doğayla iç içe bir ortam sunmak için hobi bahçesi çalışmalarında büyük bir mesafe kat eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için her ayrıntıyı en ince detayına kadar düşünüyor.

Şanlıurfa'da yaşayan 60 yaş üstü vatandaşlara şehir merkezinde stresten uzak, doğayla iç içe bir ortam sunmak için hobi bahçesi çalışmalarında büyük bir mesafe kat eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar için her ayrıntıyı en ince detayına kadar düşünüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de üzerinde önemle durduğu projelerden biri olan "Hobi Bahçesi" projesinde betonlaşmanın oluşmaması için son derece titiz davranılıyor.

Haliliye ilçesinde bulunan Cumhuriyet Parkının yanında bulunan meyve fidanlığının içerisinde inşa edilen 180 Hobi Bahçesi evinin bulunacağı 20 bin metrekarelik alanda hobi evlerinin yapım çalışmaları devam ediyor.

Proje tamamlandığında Şanlıurfa'da ikamet eden kendisine ait bağ ve bahçesi olmayan 60 yaş üstü vatandaşların hizmetine sunulacak hobi evleri talebin fazla olması durumunda ise kura yoluyla belirlenerek teslim edilecek.

BAŞKAN BEYAZGÜL: " ŞANLIURFALI VATANDAŞLARIMIZ HOBİ BAHÇELERİNDE NEFES ALACAK"

Alana giderek incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Alanda yeşilin artırılması talimatını veren Başkan Beyazgül betonlaşmanın olmaması yönünde de uyarılarda bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül projeyle Şanlıurfalı vatandaşların nefes alacağı bir alan oluşacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Habermetre

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