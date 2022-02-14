Hobi Bahçesi, çekilecek kura ile ailelerin yeniden kullanımına açılacak

Kağıthaneli vatandaşlar isterlerse hobi evlerini bir yıllığına kiralayabilecek.

Hobi Bahçesi'nden yer kiralamak isteyenler, 18 Şubat'a kadar belediye hizmet binası içerisinde yer alan Kentli Servisi'ne bizzat başvuruda bulunabilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından hak sahipleri kura yoluyla belirlenecek. Bir hobi evinin bir yıllık kiralanmasının bedeli; 500 TL teminat olmak üzere toplam 3 bin TL olarak açıklandı.

Kura çekilişi 22 Şubat Salı günü saat 11:00'da Kâğıthane Belediyesi Sadabad Nikâh Salonu'nda yapılacak.

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