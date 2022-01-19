Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı - Haberler
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Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı Ankara'nın Sincan ilçesinde hobi bahçesinden hırsızlık yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - - Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde hobi bahçesinden hırsızlık yapan bir kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikayı Mahallesinde bulunan hobi bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı çalışma yapan Sincan İlçe Jandarma ekipleri bölgeye güvenlik kameraları yerleştirdi. Bölgeyi güvenlik kameraları ile takip eden jandarma ekipleri bir kişinin hobi bahçelerinden hırsızlık yaptığını tespit ederek kısa sürede olay yerine ulaştı. Jandarma ekipleri K.Ç. ismli şüpheliyi suçüstü olay yerinde yakalandı. Zanlının kendisini çektiğini gördüğü güvenlik kamerasını da kırdığı belirlendi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı

Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı

Hobi bahçelerine dadanan hırsızı jandarma suçüstü yakaladı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Ankara, Sincan, 3. Sayfa, Haber

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